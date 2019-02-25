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      Сколько кандидатов в президенты забыли в своих программах про Крым и Донбасс

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      Восемь кандидатов в президенты забыли в своих программах про Крым и Донбасс, КИУ
      Восемь кандидатов в президенты забыли в своих программах про Крым и Донбасс, КИУ / Фото из открытых источников

      Программы кандидатов в президенты иногда поражают не только нагромождением всех возможных обещаний, но и умолчанием главных тем. О Крыме и Донецке в своих предвыборных программах забыли 8 из 44 претендентов на главный пост страны.

      Аналитик КИУ Денис Рыбачок во время круглого стола в Киеве сообщил, что Комитет избирателей проанализировал программы кандидатов, пишет УНН.

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      Так, 8 из 44 кандидатов вообще не вспоминали о вопросах Донбасса в своих предвыборных программах.

      Вы не найдете слово "Крым", вы не найдете разговоров про Луганскую и Донецкую области. Почему так случилось, сложно сказать. Возможно, Россия навязывает повестку дня, возможно, просто забыли, или политтехнологи работают, но факт неприятный,
      – сообщил Рыбачок.

      Кроме того, еще в программах еще нескольких кандидатов нет упоминания о перемещенных лицах.


      Основные даты президентских выборов в Украине

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Война на Донбассе Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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