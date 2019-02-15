Кто такой Виктор Бондарь: что известно о кандидате в президенты

Выдвиженца от партии "Возрождение" Виктора Бондаря ЦИК 4 января зарегистрировала для участия в президентских выборах. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Виктора Бондаря

Родился 5 ноября 1975 года в российском Ленинграде (теперь – Санкт-Петербург). Некоторое время он проживал там с семьей. Отец Виктора Бондаря был военным, поэтому семья часто переезжала. В Киев Бондарь переехал в 7-летнем возрасте.

Образование

Виктор Бондарь в 1992 году окончил Киевское Суворовское военное училище.

Высшее образование будущий политик получил в Юридической академии имени Ярослава Мудрого. По специальности он – юрист. Впоследствии, в 2004 году, Бондарь окончил Киевский политехнический институт. Там он получил второе высшее образование по квалификации – аналитик компьютерных систем.

Семья и увлечения кандидата

Разведен, от первого, заключенного еще в студенческие годы брака с экс-женой Аллой, имеет трех сыновей и одну дочь: Никиту, Кирилла, Максима и Дарью.

По данным журналистов, сейчас глава партии "Возрождение" встречается с 26-летней Инной Анисимовой.



Бондарь со своей новой пассией на фестивале джаза во Львове

Увлечения политика – дайвинг.

Карьера кандидата в президенты

С марта 1996 года по сентябрь 2000 Бондарь работал сначала на должности юридического советника финансово-промышленной группы "Сигма", впоследствии – заместителя директора Европейского фонда развития в Харькове. Также в этот период Бондарь был главой правления ОАО "Донецкий мясокомбинат" и вице-президентом ООО "Украинские коммуникации".

Политическая карьера кандидата в президенты началась в Секретариате Кабинета Министров Украины. Там он работал на должностях руководителя Центра информационных ресурсов, заместителем начальника Управления информационных ресурсов , а также – заместителем директора Департамента связей с Верховной Радой Украины и мониторинга информации.

С 2005 по 2006 Виктор Бондарь возглавлял Министерство транспорта и связи Украины.

Впоследствии, с сентября 2006 по сентябрь 2007 года работал заместителем главы Секретариата Президента Украины.

С сентября 2007 по февраль 2010 года политик возглавлял Днепропетровскую областную государственную администрацию.

С 2010 по 2012 год Бондарь работал на должности заместителя Главы Государственной таможенной службы Украины.

В 2012 году политик проходит в парламент по спискам "Партии регионов". Повторно в Верховную Раду он проходит на досрочных парламентских выборах в 2014 году.



Бондарь в стенах парламента

Кстати, 19 февраля 2014 года Бондарь заявил о своем выходе из "Партии регионов". Свой шаг он объяснил тем, что своим избирателям он обещал европейский курс развития страны, а тогдашнее руководство страны единоличным решением изменило этот курс на противоположный.

С 5 июня 2015 года Бондарь – глава политической партии "Возрождение".

Кстати, партия "Возрождение" была зарегистрирована в 2004 году бывшим министром транспорта и гендиректором "Укрзализныци", ныне покойным Георгием Кирпой. После распада "Партии регионов" бывшие депутаты-регионалы, которые в 2014 году снова прошли в Верховную Раду по мажоритарным округам, Антон Яценко и Виталий Хомутынник решили возобновить деятельность "Возрождение".

По данным СМИ, многие члены партии в своей деятельности якобы ориентируются на позицию бизнесмена Игоря Коломойского, который может быть заинтересован в поддержке "Возрождения".

Скандалы, связанные с кандидатом

24 декабря 2010 года Бондаря арестовали по обвинению в пособничестве умышленного уничтожения незавершенного строительства автовокзала "Теремки" в Киеве в 2006 году. Через 4 дня его освободили под подписку о невыезде. В сентябре 2011 года дело против него закрыли за отсутствием состава преступления.



Хобби кандидата в президенты – дайвинг

Этот кандидат в президенты, уже будучи нардепом, открыто совмещал свою деятельность с предпринимательством, что запрещено законом. Из-за этого он оказался в эпицентре скандала вместе с другими депутатами-совместителями. Отметим, что закон о статусе народного депутата не позволяет заниматься любой, кроме депутатской, оплачиваемой работой, за исключением преподавательской, научной и творческой деятельности, а также медицинской практикой в свободное от выполнения обязанностей народного депутата время.

Состояние политика

Виктор Бондарь задекларировал за 2017 год зарплату в размере 234,5 тысячи гривен, проценты – 3,9 тысячи гривен, средства на выполнение депутатских полномочий – 252,8 тысячи гривен.

На банковских счетах у кандидата в президенты было лишь 51,4 тысяча гривен. Наличными он хранит 240,6 тысяч евро, 170,5 тысяч гривен и 1,3 миллиона долларов.

В собственности Бондаря также – два земельных участка (в Киевской и Хмельницкой областях), квартира в Одессе и жилой дом в Киевской области. Автомобиля по состоянию на 2017-й у него не было.

Кроме того, претендент на должность главы государства задекларировал 11 коллекций картин, 3 картины, коллекцию драгоценных икон, 4 антикварных часов и 9 пар ручных часов.



ЦИК зарегистрировала Бондаря кандидатом в президенты

Также Бондарь имеет долговые ценные бумаги номинальной стоимостью 50 тысяч гривен и корпоративные права на компанию "Стройинформ", владельцем которой он является.

Программа кандидата в президенты

В кресле президента Бондарь обещает обеспечить рост международного авторитета Украины. Так, выяснение вопроса вступления государства в любые военно-политические блоки он предлагает осуществлять только через всеукраинский референдум. Также, по мнению политика, Соглашение об ассоциации с ЕС нужно пересмотреть, чтобы максимально защитить внутренний рынок.

Также Бондарь предлагает сократить численность народных депутатов в парламенте до 250 человек, отменить неприкосновенность президента, нардепов и судей и внедрить действенный механизм импичмента главы государства.

Кандидат в президенты предлагает отменить общеобязательное повышение пенсионного возраста, ввести механизм добровольного продления возраста выхода на пенсию с увеличенным вдвое коэффициентом учета сверхнормативного стажа.

Он считает, что на ремонт и переоснащение школ и садиков следует выделять не менее 5% от общего объема расходов госбюджета ежегодно. Также Бондарь выступает за внедрение системы медицинского страхования.

Как будут проходить выборы президента Украины?Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 человека кандидатами в президенты, но окончательный их список станет известен 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего президента: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то он состоится 21 апреля.