Хто такий Віктор Бондар: що відомо про кандидата у президенти

Висуванця від партії "Відродження" Віктора Бондаря ЦВК 4 січня зареєструвала для участі у президентських виборах. 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією кандидата у президенти.

Біографія Віктора Бондаря

Народився 5 листопада 1975 року у російському Ленінграді (тепер – Санкт-Петербург). Деякий час він проживав там із сім’єю. Батько Віктора Бондаря був військовим, тому родина часто переїжджала. До Києва Бондар переїхав у 7-річному віці.

Освіта

Віктор Бондар у 1992 році закінчив Київське Суворівське військове училище.

Вищу освіту майбутній політик здобував у Юридичній академії імені Ярослава Мудрого. За фахом він – юрист. Згодом, у 2004 році, Бондар закінчив Київський політехнічний інститут. Там він здобув другу вищу освіту за кваліфікацією – аналітик комп’ютерних систем.

Сім’я та захоплення кандидата

Розлучений, від першого, укладеного ще у студентські роки шлюбу з екс-дружиною Аллою, має трьох синів і одну доньку: Микиту, Кирила, Максима і Дарину.

За даними журналістів, наразі глава партії "Відродження" зустрічається із 26-річною Інною Анісімовою.



Бондар зі своєю новою пасією на фестивалі джазу у Львові

Захоплення політика – дайвінг.

Кар'єра кандидата у президенти

З березня 1996 року по вересень 2000 Бондар працював спочатку на посаді юридичного радника фінансово-промислової групи "Сігма", згодом – заступника директора Європейського фонду розвитку у Харкові. Також у цей період Бондар був головою правління ВАТ "Донецький м’ясокомбінат" і віце-президентом ТОВ "Українські комунікації".

Політична кар’єра кандидата у президенти розпочалася у Секретаріаті Кабінету Міністрів України. Там він працював на посадах керівника Центру інформаційних ресурсів, заступником начальника Управління інформаційних ресурсів , а також – заступником директора Департаменту зв’язків із Верховною Радою України та моніторингу інформації.

З 2005 по 2006 Віктор Бондар очолював Міністерство транспорту і зв’язку України.

Згодом, з вересня 2006 по вересень 2007 року працював заступником голови Секретаріату Президента України.

З вересня 2007 по лютий 2010 року політик очолював Дніпропетровську обласну державну адміністрацію.

З 2010 по 2012 рік Бондар працював на посаді заступника Голови Державної митної служби України.

У 2012 році політик проходить до парламенту за списками "Партії регіонів". Повторно у Верховну Раду він проходить на дострокових парламентських виборах у 2014 році.



Бондар у стінах парламенту

До речі, 19 лютого 2014 року Бондар заявив про свій вихід із "Партії регіонів". Свій крок він пояснив тим, що своїм виборцям він обіцяв європейський курс розвитку країни, а тодішнє керівництво країни одноосібним рішенням змінило цей курс на протилежний.

З 5 червня 2015 року Бондар – голова політичної партії "Відродження".

До речі, партія "Відродження" була зареєстрована у 2004 році колишнім міністром транспорту та гендиректором "Укрзалізниці", нині покійним Георгієм Кирпою. Після розпаду "Партії регіонів" колишні депутати-регіонали, які у 2014 році знову пройшли у Верховну Раду по мажоритарних округах, Антон Яценко і Віталій Хомутиннік вирішили відновити діяльність "Відродження".

За даними ЗМІ, багато членів партії у своїй діяльності нібито орієнтуються на позицію бізнесмена Ігоря Коломойського, який може бути зацікавлений у підтримці "Відродження".

Скандали, пов'язані із кандидатом

24 грудня 2010 року Бондаря заарештували за звинуваченням у пособництві умисного знищення незавершеного будівництва автовокзалу "Теремки" у Києві у 2006 році. Через 4 дні його звільнили під підписку про невиїзд. У вересні 2011 року справу проти Бондаря закрили за відсутністю складу злочину.



Хобі кандидата у президенти – дайвінг

Цей кандидат у президенти, вже бувши нардепом, відкрито суміщав свою діяльність із підприємництвом, що заборонено законом. Через це він опинився в епіцентрі скандалу разом із іншими депутатами-сумісниками. Зазначимо, що закон про статус народного депутата не дозволяє займатися будь-якою, крім депутатської, оплачуваною роботою, за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності, а також медичної практики у вільний від виконання обов'язків народного депутата час.

Статки політика

Віктор Бондар задекларував за 2017 рік зарплату у розмірі 234,5 тисячі гривень, відсотки – 3,9 тисячі гривень, кошти на виконання депутатських повноважень – 252,8 тисячі гривень.

На банківських рахунках у кандидата в президенти було лише 51,4 тисячі гривень. Готівкою він зберігає 240,6 тисячі євро, 170,5 тисяч гривень і 1,3 мільйона доларів.

У власності Бондаря також – дві земельні ділянки (в Київській і Хмельницькій областях), квартира в Одесі та житловий будинок у Київській області. Автомобіля станом на 2017-й у нього не було.

Крім того, претендент на посаду глави держави задекларував 11 колекцій картин, 3 картини, колекцію дорогоцінних ікон, 4 антикварних годинники та 9 пар ручних годинників.



ЦВК зареєструвала Бондаря кандидатом у президенти

Також Бондар має боргові цінні папери номінальною вартість 50 тисяч гривень і корпоративні права на компанію "Стройінформ", власником якої він є.

Програма кандидата у президенти

У кріслі президента Бондар обіцяє забезпечити зростання міжнародного авторитету України. Так, з'ясування питання вступу держави до будь-яких військово-політичних блоків він пропонує здійснювати лише через всеукраїнський референдум. Також, на думку політика, Угоду про асоціацію з ЄС потрібно переглянути, аби максимально захистити внутрішній ринок.

Також Бондар пропонує скоротити чисельність народних депутатів у парламенті до 250 осіб, скасувати недоторканість президента, нардепів та суддів і запровадити дієвий механізм імпічменту глави держави.

Кандидат у президенти пропонує скасувати загальнообов’язкове підвищення пенсійного віку, запровадити механізм добровільного подовження віку виходу на пенсію зі збільшеним удвічі коефіцієнтом врахування понаднормативного стажу.

Він вважає, що на ремонт і переоснащення шкіл та садочків слід виділяти не менше як 5% від загального обсягу видатків держбюджету щорічно. Також Бондар виступає за запровадження системи медичного страхування.

Як відбуватимуться вибори президента України?Центральна виборча комісія зареєструвала 44 особи кандидатами у президенти, але остаточний їхній перелік стане відомий 8 березня. 31 березня (в неділю) відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.