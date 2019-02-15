15:36
15 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пам'ятник Халку легкої поведінки у РФ. Росіяни замахнулися на святе
      Вєсті Кремля
      20:59, 14 лютого
      Вєсті.UA: Депутати пояснили, що таке кохання. Квест повернення в Україну від МВС
      Вєсті.UA
      19:21, 14 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, 13 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Хто такий Віктор Бондар: що відомо про кандидата у президенти

      210 Читать новость на русском
      Віктор Бондар: біографія кандидата в президенти України 2019
      Віктор Бондар / фото з відкритих джерел

      Висуванця від партії "Відродження" Віктора Бондаря ЦВК 4 січня зареєструвала для участі у президентських виборах. 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією кандидата у президенти.

      Біографія Віктора Бондаря

      Народився 5 листопада 1975 року у російському Ленінграді (тепер – Санкт-Петербург). Деякий час він проживав там із сім’єю. Батько Віктора Бондаря був військовим, тому родина часто переїжджала. До Києва Бондар переїхав у 7-річному віці.

      Освіта

      Віктор Бондар у 1992 році закінчив Київське Суворівське військове училище.

      Вищу освіту майбутній політик здобував у Юридичній академії імені Ярослава Мудрого. За фахом він – юрист. Згодом, у 2004 році, Бондар закінчив Київський політехнічний інститут. Там він здобув другу вищу освіту за кваліфікацією – аналітик комп’ютерних систем.

      Сім’я та захоплення кандидата

      Розлучений, від першого, укладеного ще у студентські роки шлюбу з екс-дружиною Аллою, має трьох синів і одну доньку: Микиту, Кирила, Максима і Дарину.

      За даними журналістів, наразі глава партії "Відродження" зустрічається із 26-річною Інною Анісімовою.


      Бондар зі своєю новою пасією на фестивалі джазу у Львові

      Захоплення політика – дайвінг.

      Кар'єра кандидата у президенти

      З березня 1996 року по вересень 2000 Бондар працював спочатку на посаді юридичного радника фінансово-промислової групи "Сігма", згодом – заступника директора Європейського фонду розвитку у Харкові. Також у цей період Бондар був головою правління ВАТ "Донецький м’ясокомбінат" і віце-президентом ТОВ "Українські комунікації".

      Політична кар’єра кандидата у президенти розпочалася у Секретаріаті Кабінету Міністрів України. Там він працював на посадах керівника Центру інформаційних ресурсів, заступником начальника Управління інформаційних ресурсів , а також – заступником директора Департаменту зв’язків із Верховною Радою України та моніторингу інформації.

      З 2005 по 2006 Віктор Бондар очолював Міністерство транспорту і зв’язку України.

      Згодом, з вересня 2006 по вересень 2007 року працював заступником голови Секретаріату Президента України.

      З вересня 2007 по лютий 2010 року політик очолював Дніпропетровську обласну державну адміністрацію.

      З 2010 по 2012 рік Бондар працював на посаді заступника Голови Державної митної служби України.

      У 2012 році політик проходить до парламенту за списками "Партії регіонів". Повторно у Верховну Раду він проходить на дострокових парламентських виборах у 2014 році.


      Бондар у стінах парламенту

      До речі, 19 лютого 2014 року Бондар заявив про свій вихід із "Партії регіонів". Свій крок він пояснив тим, що своїм виборцям він обіцяв європейський курс розвитку країни, а тодішнє керівництво країни одноосібним рішенням змінило цей курс на протилежний.

      З 5 червня 2015 року Бондар – голова політичної партії "Відродження".

      До речі, партія "Відродження" була зареєстрована у 2004 році колишнім міністром транспорту та гендиректором "Укрзалізниці", нині покійним Георгієм Кирпою. Після розпаду "Партії регіонів" колишні депутати-регіонали, які у 2014 році знову пройшли у Верховну Раду по мажоритарних округах, Антон Яценко і Віталій Хомутиннік вирішили відновити діяльність "Відродження".

      За даними ЗМІ, багато членів партії у своїй діяльності нібито орієнтуються на позицію бізнесмена Ігоря Коломойського, який може бути зацікавлений у підтримці "Відродження".

      Скандали, пов'язані із кандидатом

      24 грудня 2010 року Бондаря заарештували за звинуваченням у пособництві умисного знищення незавершеного будівництва автовокзалу "Теремки" у Києві у 2006 році. Через 4 дні його звільнили під підписку про невиїзд. У вересні 2011 року справу проти Бондаря закрили за відсутністю складу злочину.


      Хобі кандидата у президенти – дайвінг

      Цей кандидат у президенти, вже бувши нардепом, відкрито суміщав свою діяльність із підприємництвом, що заборонено законом. Через це він опинився в епіцентрі скандалу разом із іншими депутатами-сумісниками. Зазначимо, що закон про статус народного депутата не дозволяє займатися будь-якою, крім депутатської, оплачуваною роботою, за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності, а також медичної практики у вільний від виконання обов'язків народного депутата час.

      Статки політика

      Віктор Бондар задекларував за 2017 рік зарплату у розмірі 234,5 тисячі гривень, відсотки – 3,9 тисячі гривень, кошти на виконання депутатських повноважень – 252,8 тисячі гривень.

      На банківських рахунках у кандидата в президенти було лише 51,4 тисячі гривень. Готівкою він зберігає 240,6 тисячі євро, 170,5 тисяч гривень і 1,3 мільйона доларів.

      У власності Бондаря також – дві земельні ділянки (в Київській і Хмельницькій областях), квартира в Одесі та житловий будинок у Київській області. Автомобіля станом на 2017-й у нього не було.

      Крім того, претендент на посаду глави держави задекларував 11 колекцій картин, 3 картини, колекцію дорогоцінних ікон, 4 антикварних годинники та 9 пар ручних годинників.


      ЦВК зареєструвала Бондаря кандидатом у президенти

      Також Бондар має боргові цінні папери номінальною вартість 50 тисяч гривень і корпоративні права на компанію "Стройінформ", власником якої він є.

      Програма кандидата у президенти

      У кріслі президента Бондар обіцяє забезпечити зростання міжнародного авторитету України. Так, з'ясування питання вступу держави до будь-яких військово-політичних блоків він пропонує здійснювати лише через всеукраїнський референдум. Також, на думку політика, Угоду про асоціацію з ЄС потрібно переглянути, аби максимально захистити внутрішній ринок.

      Також Бондар пропонує скоротити чисельність народних депутатів у парламенті до 250 осіб, скасувати недоторканість президента, нардепів та суддів і запровадити дієвий механізм імпічменту глави держави.

      Кандидат у президенти пропонує скасувати загальнообов’язкове підвищення пенсійного віку, запровадити механізм добровільного подовження віку виходу на пенсію зі збільшеним удвічі коефіцієнтом врахування понаднормативного стажу.

      Він вважає, що на ремонт і переоснащення шкіл та садочків слід виділяти не менше як 5% від загального обсягу видатків держбюджету щорічно. Також Бондар виступає за запровадження системи медичного страхування.

      Як відбуватимуться вибори президента України?Центральна виборча комісія зареєструвала 44 особи кандидатами у президенти, але остаточний їхній перелік стане відомий 8 березня. 31 березня (в неділю) відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.

      blog_ava
      Має виконати три умови: Вакарчук розповів, за кого проголосує на виборах
      сьогодні
      5895
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Публікації Статті Кандидати в президенти Бондар Віктор Васильович
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Одіозного єпископа Гедеона відправили до США: як це подав настоятель у своєму Facebook
      сьогодні , 15:00 Одіозного єпископа Гедеона відправили до США: як це подав настоятель у своєму Facebook
      Артем Овдієнко 846
      Скорочення та закриття: у "ДНР" руйнується інститут пропаганди
      сьогодні , 12:00 Скорочення та закриття: у "ДНР" руйнується інститут пропаганди
      Олексій Чибісов 942
      Криваве чорне золото
      сьогодні , 11:52 Криваве чорне золото
      431
      Скільки парафій має УПЦ Московського патріархату у кожній області України (інфографіка)
      сьогодні , 11:01 Скільки парафій має УПЦ Московського патріархату у кожній області України (інфографіка)
      22586
      Земля та ринок: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 10:02 Земля та ринок: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 1019
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук