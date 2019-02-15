Биография Юрия Кармазина: что известно о кандидате в президенты

Самовыдвиженец Юрий Кармазин подал документы в Центризбирком 3 февраля. Уже 7 февраля его зарегистрировали кандидатом на пост главы государства. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Юрия Кармазина

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Юрий Кармазин родился 21 сентября 1957 года в городе Звенигородка Черкасской области.

Диплом юриста Кармазин получил в Одесском национальном университете имени Мечникова, где учился с 1976 по 1981 год. Впоследствии, с 1976 по 1981 он получал образование в Одесском государственном университете имени Ильи Мечникова.

Семья кандидата в президенты

О частной жизни Юрия Кармазина известно немного. Знаем, что он с женой Ларисой имеет двух дочерей 1982 и 1998 года рождения.

Карьера

Еще учась в университете, Кармазин работал рабочим Смелянского горбыткомбината.

Впоследствии, с декабря 1982 по 1984 год он был помощником прокурора в суде Центрального района Одессы.

С 1985 по 1992 Кармазин – прокурор Приморского района Одессы.



Юрий Кармазин

Судейская карьера Юрия Кармазина началась в 1992 году в Одесском областном суде.

С июля 1994 года Кармазин работал председателем временной следственной комиссии Верховной Рады по делу компании "Бласко". Комиссия расследовала данные о разграблении имущества Черноморского морского пароходства. По состоянию на январь 1993 года ЧМП имело 227 судов, но из них 160 были разбросаны по оффшорам. После преобразования ЧМП в акционерное общество разрушительные тенденции усилились: доходы "Бласко-ЧМП" прятались и выводились в оффшоры.

Сам Кармазин считает, что одним из результатов работы этой комиссии стало то, что бывший руководитель "Бласко" Павел Кудюкин получил 10 лет лишения свободы.

Политическая карьера. Кармазина стартовала в 1994 году. Именно тогда политик впервые прошел в украинский парламент. Впоследствии он еще трижды проходил в Верховную Раду.

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Баллотировался в президенты в 1999 году. В первом туре получил всего 0,35% голосов избирателей и занял 10 место среди 13 претендентов на кресло главы государства.

Кармазин был членом юридической службы общественного комитета "Украина без Кучмы".

С 2002 по 2005 год в парламенте был членом фракции "Наша Украина".

В 2006 году Кармазин баллотировался сначала в нардепы от "Блока Юрия Кармазина", однако не прошел в парламент. Впоследствии, в том же году он выдвигался кандидатом на должность городского главы Киева, получил 4 место.

От блока "Наша Украина – Народная Самооборона" стал депутатом Верховной Рады 6 созыва.

В выборах в парламент в 2012 году не участвовал, поскольку ЦИК отказала ему в регистрации.

Скандалы, связанные с кандидатом

В период правления Януковича оппозиция обвиняла Кармазина в сотрудничестве с властями. Основанием для этого стало то, что 8 февраля 2013 года Высший административный суд Украины лишил Павла Балогу и Александра Домбровского депутатских полномочий. Причиной такого решения стал иск Кармазина, который заявил о фальсификации выборов в округах в Винницкой и Закарпатской областях. Балога и Домбровский перед этим отказались входить в состав фракции "Партии регионов".

Хотя, раньше, в 2005 году Кармазин заявлял журналистам, что категорически выступает против премьер-министра Януковича, и в одной стране с ним жить не собирается.

Еще один громкий скандал с Кармазиным состоялся в 2016 году. Так, он стал одним из организаторов так называемых Революционных правых сил, которые пытались провести акцию под названием "Третий Майдан" и призывали к свержению власти.



Кармазин во время организации "третьего Майдана"

В феврале представители РПС захватили отель "Казацкий" в центре Киева и пытались созвать "Третий Майдан". Акция не вызвала даже минимальной поддержки со стороны граждан.

"Прославился" также Кармазин своим странным новым титулом, который получил в 2018 году. Так, 19 мая 2018 года в Киеве состоялась так называемый Первый Всевеликий Совет казачества Украины, где делегаты представляли казацкие организации разных регионов Украины. На съезде присутствовало более 260 делегатов, во время этого собрания Юрия Кармазина избрали гетманом казачества Украины.

Состояние кандидата

За 2017 год Кармазин получил 132,8 тысячи гривен пенсии. На его банковских счетах хранится тысяча долларов и 2,1 тысячи евро. Политик задекларировал наличности на 20 тысяч долларов. Доход членов его семьи составил 70,3 тысячи гривен.

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У Кармазина в собственности – два гаража, три автомобиля: Volkswagen Passat 2012 года, Lexus 2010 года и Hummer 2007 года выпуска. Имеет земельный участок в Киевской области. В совместной собственности с членами семьи две квартиры в Одессе и Киеве.

Кроме того, кандидат в президенты задекларировал четыре пары ручных часов. По состоянию на 2017 год Кармазин был владельцем предприятия ООО "Агентство по профилактике правонарушений "Феликс и К".



"Гетман" Кармазин

Программа кандидата

В своей предвыборной программе Кармазин, в частности, обещает "диктатуру Конституции Украины", ликвидации должности президента и замену текста национального гимна.

Кроме этого, кандидат предлагает ограничить количество депутатов до 225, уменьшить зарплаты и пенсии премьер-министру, спикеру Совета, судьям, руководству НБУ, СБУ, НАПК, депутатам, министрам и государственным служащим.

В кресле президента Кармазин обещает бесплатную медицинскую помощь, а также – повышение социального статуса ученого, преподавателя и учителя.

Политик выступает за обеспечение надежной защиты территории и граждан Украины от любого агрессора и создание резервной армии на базе украинского казачества с правом ношения огнестрельного оружия для отпора агрессору.

Как будут проходить выборы президента Украины?​Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 человека кандидатами в президенты, но окончательный их перечень станет известен 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего президента: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то произойдет он 21 апреля.