Біографія Юрія Кармазіна: що відомо про кандидата у президенти

Самовисуванець Юрій Кармазін подав документи до Центрвиборчкому 3 лютого. Вже 7 лютого його зареєстрували кандидатом на пост глави держави. 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією кандидата у президенти.

Біографія Юрія Кармазіна

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Юрій Кармазін народився 21 вересня 1957 року у місті Звенигородка на Черкащині.

Диплом юриста Кармазін отримав в Одеському національному університеті імені Мечникова, де навчався з 1976 по 1981 рік. Згодом, з 1976 по 1981 він здобував освіту в Одеському державному університеті імені Іллі Мечникова.

Сім’я кандидата у президенти

Про приватне життя Юрія Кармазіна відомо небагато. Знаємо, що він із дружиною Ларисою має двох доньок 1982 та 1998 років народження.

Кар'єра

Ще навчаючись в університеті, Кармазін працював робітником Смілянського міськпобуткомбінату.

Згодом, від грудня 1982 по 1984 рік він був помічником прокурора у суді Центрального району Одеси.

З 1985 по 1992 Кармазін – прокурор Приморського району Одеси.



Юрій Кармазін

Суддівська кар’єра Юрія Кармазіна розпочалась у 1992 році в Одеському обласному суді.

З липня 1994 року Кармазін працював головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради в справі компанії "Бласко". Комісія розслідувала дані про розграбування майна Чорноморського морського пароплавства. Станом на січень 1993 року ЧМП мало 227 судів, але з них 160 були розкидані по офшорах. Після перетворення ЧМП в акціонерне товариство руйнівні тенденції посилилися: доходи "Бласко-ЧМП" ховалися і виводилися в офшори.

Сам Кармазін вважав, що одним з результатів роботи цієї комісії стало те, що колишній керівник "Бласко" Павло Кудюкін отримав 10 років позбавлення волі.

Політична кар’єра Кармазіна стартувала у 1994 році. Саме тоді політик вперше пройшов до українського парламенту. Згодом він ще тричі проходив у Верховну Раду.

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Балотувався у президенти в 1999 році. У першому турі отримав всього 0,35% голосів виборців та посів 10 місце серед 13 претендентів на крісло глави держави.

Кармазін був членом юридичної служби громадського комітету "Україна без Кучми".

З 2002 по 2005 рік у парламенті був членом фракції "Наша Україна".

У 2006 році Кармазін балотувався спочатку у нардепи від "Блоку Юрія Кармазіна", проте не пройшов до парламенту. Згодом, у тому ж році він висувався кандидатом на посаду міського голови Києва, отримав 4 місце.

Від блоку "Наша Україна – Народна Самооборона" став депутатом Верховної Ради 6 скликання.

У виборах до парламенту у 2012 році участі не брав, оскільки ЦВК відмовила йому у реєстрації.

Скандали, пов'язані із кандидатом

У період правління Януковича опозиція звинувачувала Кармазіна у співпраці із владою. Підставою для цього стало те, що 8 лютого 2013 року Вищий адміністративний суд України позбавив Павла Балогу й Олександра Домбровського депутатських повноважень. Причиною такого рішення став позов Кармазіна, який заявив про фальсифікації виборів в округах у Вінницькій і Закарпатській областях. Балога і Домбровський перед цим відмовилися входити до складу фракції "Партії регіонів".

Хоча, раніше, у 2005 році Кармазін заявляв журналістам, що категорично виступає проти прем’єр-міністра Януковича, і в одній країні з ним жити не збирається.

Ще один гучний скандал із Кармазіним відбувся у 2016 році. Так, він став одним із організаторів так званих Революційних правих сил, які намагалися провести акцію під назвою "Третій Майдан" та закликали до повалення влади.



Кармазін під час організації "Третього Майдану"

У лютому представники РПС захопили готель "Козацький" у центрі Києва і намагалися скликати "Третій Майдан". Акція не викликала навіть мінімальної підтримки з боку громадян.

"Прославився" також Кармазін своїм дивним новим титулом, який отримав у 2018 році. Так, 19 травня 2018 року в Києві відбулася так звана Перша Всевелика Рада козацтв України, де делегати представляли козацькі організації різних регіонів України. На з'їзді були присутні понад 260 делегатів, під час цього зібрання Юрія Кармазіна обрали гетьманом козацтва України.

Статки кандидата

За 2017 рік Кармазін отримав 132,8 тисячі гривень пенсії. На його банківських рахунках зберігається тисяча доларів та 2,1 тисячі євро. Політик задекларував готівки на 20 тисяч доларів. Дохід членів його родини склав 70,3 тисячі гривень.

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У Кармазіна у власності – два гаражі, три автомобілі: Volkswagen Passat 2012 року, Lexus 2010 року та Hummer 2007 року випусків. Має земельну ділянку в Київській області. У спільній власності з членами сім'ї має дві квартири в Одесі та Києві.

Крім того, кандидат у президенти задекларував чотири пари ручних годинників. Станом на 2017 рік Кармазін був власником підприємства ТОВ "Агентство по профілактиці правопорушень "Фелікс і К".



"Гетьман" Кармазін

Програма кандидата

У своїй передвиборчій програмі Кармазін, зокрема, обіцяє "диктатуру Конституції України", ліквідацію посади президента і заміну тексту національного гімну.

Окрім цього, кандидат пропонує обмежити кількість депутатів до 225, зменшити зарплати і пенсії прем’єр-міністру, спікеру Ради, суддям, керівництву НБУ, СБУ, НАЗК, депутатам, міністрам і державним службовцям.

У кріслі президента Кармазін обіцяє безоплатну медичну допомогу, а також – підвищення соціального статусу вченого, викладача та вчителя.

Політик виступає за забезпечення надійного захисту території та громадян України від будь-якого агресора та створення резервної армії на базі українського козацтва із правом носіння вогнепальної зброї для відсічі агресору.

Як відбуватимуться вибори президента України?Центральна виборча комісія зареєструвала 44 особи кандидатами у президенти, але остаточний їхній перелік стане відомий 8 березня. 31 березня (в неділю) відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.