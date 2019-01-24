Кто такой Роман Насиров: что известно о кандидате в президенты

О своем намерении идти в президенты одиозный Роман Насиров заявил еще в октябре 2018 года. Обещание скандальный экс-глава Государственной фискальной службы выполнил 16 января, подав в ЦИК соответствующие документы. 21 января Центризбирком зарегистрировал самовыдвиженца Насирова кандидатом в президенты на выборах 2019 года. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президент

Биография Романа Насирова

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Родился 3 марта 1979 года в Чернигове.

Образование получил в Черниговском институте экономики и управления по специальности "Финансы". Кроме того, в 2001 окончил Киевский экономический университет по специальности "Право".

В 2003 году Насиров получил степень магистра делового администрирования по направлению "финансы и международный менеджмент" при Университете Восточного Лондона. А уже в 2015 году становится кандидатом юридических наук при Институте законодательства Верховной Рады Украины.

Политическую карьеру Насиров начинает в 2014 году. До этого он работает, в частности, в сфере финансовых услуг: с 2005 по 2007 возглавляет направление брокериджа по странам СНГ в лондонском офисе американского брокера-инвестбанка CantorFitzgerald, впоследствии в 2008 – 2009 годах является управляющим директором украинской инвестиционной компании Concorde Capital.

С ноября 2014 по сентябрь 2015 Насиров – нардеп от "Блока Петра Порошенко" в Раде, а с 5 мая 2015 года его избирают на должность председателя Государственной фискальной службы Украины.

Скандалы, связанные с Насировым

Насирова подозревают в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют также в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

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В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога. Сразу после ареста Насиров заявил о проблемах со здоровьем и лег в больницу Феофания, где у него якобы диагностировали инфаркт миокарда. Это "неожиданное заболевание" вызвало немалый резонанс. В соцсетях было создано множество мемов с изображением "тяжелобольного" Насирова с не менее известным клетчатым одеялом.

Кто такой Роман Насиров: смотрите видео

31 января Кабмин уволил его с должности председателя ГФС, а уже 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Насирова на должности и обязал выплатить упущенный заработок.

Кроме того, журналисты добавляют, что коррупционными схемами был окутан даже сам приход Насирова на должность главы ГФС. По словам Сергея Лещенко, кресло главы Государственной фискальной службы Роман Насиров получил благодаря вмешательству тогдашнего главы АП Бориса Ложкина.

В 2018 году во время интервью с журналистом Романом Скрыпиным Насиров оконфузился из-за того, что не смог назвать дату начала Второй мировой войны.

Деньги и имущество кандидата в президенты: Роман Насиров задекларировал 6 гривен доходов в 2017 году. Единственным доходом в 2017 году отстраненного на тот момент чиновника были проценты от "Укргазбанка".

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В то же время Насиров задекларировал наличные денежные средства в сумме 55 тысяч долларов и 1,3 миллиона гривен. На банковских счетах в Украине он имеет 200 гривен, а на брокерском счете за границей — 297,7 тысяч долларов. В 2017 году у Насирова появились наручные часы Breguet.

Также Насиров владеет земельными участками в Чернигове и Черниговской области. В собственности Насирова есть автомобиль 2008 года выпуска Toyota Camry, а также он арендует LEXUS LS 600.

Предвыборные обещания кандидата: Насиров обещает восстановление в кратчайшие сроки территориальной целостности и суверенитета на всей территории Украины. Говорит, что создаст добрососедские отношения со всеми странами по принципу национального интереса Украины. Кроме этого, он обещает провести полноценную пенсионную реформу, медицинское страхование, а также хочет создать бесплатные государственные программы для изучения английского языка всеми желающими.

Выборы президента 2019: какие главные даты избирательной кампании?Президентские выборы состоятся в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.