Хто такий Роман Насіров: що відомо про кандидата у президенти

Про свій намір іти в президенти одіозний Роман Насіров заявив ще у жовтні 2018 року. Обіцянку скандальний екс-глава Державної фіскальної служби виконав 16 січня, подавши до ЦВК відповідні документи. 21 січня Центрвиборчком зареєструвала самовисуванця Насірова кандидатом у президенти на виборах 2019 року. 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією кандидата у президенти.

Біографія Романа Насірова

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Народився 3 березня 1979 року у Чернігові.

Освіту здобував у Чернігівському інституті економіки та управління за спеціальністю "Фінанси". Окрім того, у 2001 закінчив Київський економічний університет за спеціальнісю "Право".

У 2003 році Насіров здобуває ступінь магістра ділового адміністрування за напрямом "фінанси і міжнародний менеджмент" при Університеті Східного Лондона. А вже у 2015 році стає кандидатом юридичних наук при Інституті законодавства Верховної Ради України.

Політичну кар'єру Насіров розпочинає у 2014 році. До цього він працює, зокрема, у сфері фінансових послуг: з 2005 по 2007 очолює напрям брокериджу по країнах СНД у лондонському офісі американського брокера-інвестбанку CantorFitzgerald, згодом у 2008 – 2009 роках є керуючим директором в українській інвестиційній компанії Concorde Capital.

З листопада 2014 по вересень 2015 Насіров – нардеп від "Блоку Петра Порошенка" у Раді, а з 5 травня 2015 року його обирають на посаду голови Державної фіскальної служби України.

Скандали, пов'язані із Насіровим

Насірова підозрюють у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують також у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

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У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави. Одразу після арешту Насіров заявив про проблеми із здоров'ям і ліг до лікарні Феофанія, де у нього начебто діагностували інфаркт міокарда. Це "несподіване захворювання" спричинило чималий резонанс. У соцмережах було створено безліч мемів із зображенням "важкохворого" Насірова з не менш відомою картатою ковдрою.

Хто такий Роман Насіров: дивіться відео

31 січня Кабмін звільнив його з посади голови ДФС, а вже 11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва поновив Насірова на посаді та зобов'язав виплатити упущений заробіток.

Окрім того, журналісти додають, що корупційними схемами був оповитий навіть сам прихід Насірова на посаду очільника ДФС. За словами Сергія Лещенка, крісло глави Державної фіскальної служби Роман Насіров отримав завдяки втручанню тодішнього очільника АП Бориса Ложкіна.

У 2018 році під час інтерв'ю із журналістом Романом Скрипіним Насіров осоромився через те, що не зміг назвати дату початку Другої світової війни.

Гроші та майно кандидата у президенти: Роман Насіров задекларував 6 гривень доходів у 2017 році. Єдиним доходом у 2017 році відстороненого на той момент чиновника були відсотки від "Укргазбанку".

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Водночас Насіров задекларував готівкові кошти у сумі 55 тисяч доларів та 1,3 мільйони гривень. На банківських рахунках в Україні він має 200 гривень, а на брокерському рахунку за кордоном — 297,7 тисяч доларів. У 2017 році в Насірова з’явився наручний годинник Breguet.

Також Насіров володіє земельними ділянками у Чернігові та Чернігівській області. У власності Насірова є автомобіль 2008 року випуску Toyota Camry, а також він орендує LEXUS LS 600.

Передвиборчі обіцянки кандидата: Насіров обіцяє відновлення в найкоротші терміни територіальної цілісності і суверенітету на всій території України. Каже, що створить добросусідські відносини з усіма країнами за принципом національного інтересу України. Окрім цього, він обіцяє провести повноцінну пенсійну реформу, медичне страхування, а також хоче створити безкоштовні державні програми для вивчення англійської мови усіма охочими.

Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії?Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.