Кто такой Сергей Носенко: биография кандидата в президенты

Сергей Носенко – официально зарегистрированный кандидат в президенты Украины. На выборы старший управляющий директор ООО "International Investment Partners Украина" идет как самовыдвиженец. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Сергея Носенко

Родился Сергей Носенко 28 сентября 1969 года (49 лет) в Киеве. Женат, имеет дочь и сына.

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Образование – в 1992 году окончил Национальный технический университет "Киевский политехнический институт". Там получил степень магистра в области компьютерных наук и систем автоматизированного проектирования. В 2001 году получил еще один диплом магистра в области управления международными экономическими отношениями в Украинской академии внешней торговли.

Карьеру Носенко строил в международных компаниях. С 1994 по 2011 годы он работал в международном финансовом холдинге Coris Group (Франция). После этого присоединился к международной инвестиционной компании International Investment Partners со штаб-квартирой в США. Это холдинг который занимается стратегическим и финансовым консалтингом, инвестбанкингом, антикризисным управлением в различных сферах. В европейском подразделении Носенко стал старшим управляющим директором. Согласно его официальной биографии, главные проекты, которыми он сейчас управляет – бизнес в области сырьевых ресурсов и базовых металлов и инфраструктуры для рынков Северной и Южной Америки и Азии.

Относительно общественной деятельности, то Сергей Носенко – один из основателей общественной организации "Развитие". Ключевыми задачами проекта он называет "консолидацию правых, консервативных экономистов Украины, формирование проектов отраслевых реформ и выработку комплексной стратегии для всей Украины". Также он является учредителем "Благотворительного фонда Сергея Носенко "Основа".

В декларации указано, что Носенко является членом общественного объединения "Международный республиканский клуб".

Деньги и имущество Носенко

В полной собственности Носенко есть две квартиры в Киеве (на 168 и на 38 "квадратов") и два земельных участка (на 3600 и 200 "квадратов") в Нещереве и Козине (Киевская область) соответственно. В совместной собственности с членами семьи у него еще две квартиры в Киеве. Однако в декларации кандидат в президенты не указал их площадь и цену. Обе были приобретены в 2010 году.

У Носенко три элитных авто – Land Rover 2014 года за 2,3 миллиона гривен, Land Rover 2008 года за 790 тысяч гривен и Porsche Cayenne 2012 года (его цену Носенко не указал. Еще один Porsche Cayenne 2008 года записан на жену. Цена на него тоже не указана.



Land Rover 2014 года (иллюстрация)

Является учредителем ООО "Корис Юг". Однако основное место работы – International Investment Partners. За 2017 год Носенко заработал там 7,5 миллиона гривен. А вот жена – учредитель ООО "Смайл холдинг Украина" – имеет значительно более скромные доходы. В 2017 году она заработала всего 38 тысяч 400 гривен.

У Сергея Носенко довольно много счетов в банках. 10 – в "Укрсиббанке", 2 – в "Укргазбанке". Всего на банковских счетах, согласно его декларации за 2017 год, лежит около 50 тысяч гривен, тысяча долларов и тысяча евро. А вот в наличке значительно больше – 1 миллион гривен, 50 тысяч долларов и 40 тысяч евро.

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Политическая программа Носенко

Акцент на предвыборной программе – на принципе экономической и личной свободы, открытых возможностях и честной конкуренции.

Носенко хочет сделать армию полностью контрактной, а позволить украинцам свободно владеть огнестрельным оружием.

Экономические интересы должны стать основой национальной политики государства. В планах – ограничить сотрудничество с МВФ, борьба с коррупцией "исключительно институциональными и экономическими путями", отмена "максимально возможного количества государственных регуляторов" в течение 3-6 месяцев президентства.

Систему налогообложения Носенко хочет упростить, все налоговые и таможенные ставки унифицировать, мораторий на продажу земли отменить, искусственные государственные монополии ликвидировать, все ограничения на приватизацию государственных предприятий — снять.

Когда и как состоятся выборы президента Украины?

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата в президенты. Но окончательный список кандидатов станет известен 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего главу государства: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то он состоится 21 апреля.