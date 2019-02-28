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      Хто такий Сергій Носенко: біографія кандидата у президенти

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      Сергій Носенко - біографія кандидата у президенти України 2019
      Сергій Носенко – кандидат у президенти / Політрада

      Сергій Носенко – офіційно зареєстрований кандидат у президенти України. На вибори старший управляючий директор ТОВ "International Investment Partners Україна" іде як самовисуванець. 24 канал пропонує ознайомитися з короткою біографією кандидата в президенти.

      Біографія Сергія Носенка

      Народився Сергій Носенко 28 вересня 1969 року (49 років) у Києві. Одружений, має дочку і сина. 

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      Освіта – у 1992 році закінчив Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут". Там отримав ступінь магістра у галузі комп'юерних наук і систем автоматизованого проектування. У 2001 році здобув ще один диплом магістра в галузі управління міжнародними економічними відносинами в Українській академії зовнішньої торгівлі.

      Кар'єру Носенко будував у міжнародних компаніях. З 1994 по 2011 роки він працював у міжнародному фінансовому холдингу Coris Group (Франція). Після цього приєднався до міжнародної інвестиційної компанії International Investment Partners зі штаб-квартирою в США. Це холдинг який займається стратегічним і фінансовим консалтингом, інвестбанкингом, антикризовим управлінням в різних сферах. У європейському підрозділі Носенко став старшим управляючим директором. Згідно з його офіційною біографією, головні проекти, якими зараз керує, – бізнес в області сировинних ресурсів і базових металів та інфраструктури для ринків Північної і Південної Америки та Азії.

      Щодо громадської діяльності, то Сергій Носенко – один із засновників громадської організації "Розвиток". Ключовими завданнями проекту він називає "консолідацію правих, консервативних економістів України, формування проектів галузевих реформ і напрацювання комплексної стратегії для всієї України". Також він є засновником "Благодійного фонду Сергія Носенка "Основа". 

      У декларації зазначено, що Носенко є членом громадського об'єднання "Міжнародний республіканський клуб". 

      Гроші та майно Носенка

      У повній власності Носенка є дві квартири у Києві (на 168 і на 38 "квадратів") та дві земельні ділянки (на 3600 і 200 "квадратів") у Нещереві та Козині (Київська область) відповідно. У спільній власності із членами родини має ще дві квартири у Києві. Проте у декларації кандидат у президенти не вказав їхню площу та ціну. Обидві були придбані у 2010 році. 

      Носенко має три елітні автівки – Land Rover 2014 року за 2,3 мільйона гривень, Land Rover 2008 року за 790 тисяч гривень і Porsche Cayenne 2012 року (його ціну Носенко не вказав. Ще один Porsche Cayenne 2008 року записаний на дружину. Ціна на нього теж не вказана. 


      Land Rover 2014 року (ілюстрація)

      Є засновником ТОВ "Корис Юг". Проте основне місце роботи – International Investment Partners. За 2017 рік Носенко заробив там 7,5 мільйона гривень. А от дружина – засновниця ТОВ "Смайл холдинг Україна" – має значно скромніші доходи. У 2017 році вона зробила всього 38 тисяч 400 гривень.

      У Сергія Носенка доволі багато рахунків у банках. 10 – в "Укрсиббанку", 2 – у "Укргазбанку". Загалом на банківських ранхунках, згідно з його декларацією за 2017 рік, лежить близько 50 тисяч гривень, тисячі доларів та тисячі євро. А от у готівці має значно більше – 1 мільйон гривень, 50 тисяч доларів і 40 тисяч євро. 

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      Політична програма Носенка

      Акцент на передвеборчій програмі – на принципі економічної та особистої свободи, відкритих можливостей та чесної конкуренції.

      Носенко хоче зробити армію повністю контрактною, а українцям дозволити вільно володіти вогнепальною зброєю.

      Економічні інтереси мають стати основою національної політики держави. У планах – обмежити співпрацю з МВФ, боротьба з корупцією "виключно інституційними та економічними шляхами", скасування "максимально можливої кількості державних регуляторів" протягом 3-6 місяців президентства.

      Система оподаткування Носенко хоче спростити, всі податкові та митні ставки уніфіковати, мораторій на продаж землі скасувати, штучні державні монополії ліквідовати, всі обмеження на приватизацію державних підприємств — зняти.

      Коли і як відбудуться вибори президента України?Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидатів у президенти. Але остаточний перелік кандидатів стане відомий 8 березня. 31 березня (в неділю) відбудеться перший тур голосування за майбутнього голову держави: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Кандидати в президенти Сергій Носенко
      Джерело: 24 Канал
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