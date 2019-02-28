Биография Николая Габера: что известно о кандидате в президенты

Николая Габера официально зарегистрировали в ЦИК кандидатом в президенты Украины. На выборы помощник народного депутата идет как самовыдвиженец. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Николая Габера

Родился Николай Габер 29 октября 1960 года в поселке Великозименово Одесской области. У Политика болгарское происхождение.

Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: список

Образование – Одесский государственный университет имени Ильи Мечникова, биологический факультет. Является кандидатом биологических наук и автором 60 научных трудов. С 1988 – научный сотрудник Института зоологии Национальной Академии Наук Украины.

Относительно карьеры Габера, то он был главным директором и главным редактором издательской корпорации "Экспресс-курьер". В нее входят газеты "Экспресс-курьер", "Политическая кухня", "Экспресс-круиз", "Экспресс-каприз".

Был членом Политсовета Конституционно-демократической партии.

В 1998 году Габер стал народным депутатом: прошел в Верховную Раду по спискам Прогрессивной социалистической партии Украины, которую возглавляла Наталья Витренко.

На момент тогдашних парламентских выборов Габер был научным сотрудником Института зоологии НАНУ и главным редактором газеты "Оболонь".

Того же года Габер создал свою "Патриотическую партию Украины" и руководит ею до сих пор.



Николай Габер

В Раде политик был членом Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, членом Комитета по вопросам охраны здоровья, материнства и детства, главой подкомитета по вопросам законодательного урегулирования проблем материнства, детства и демографической политики Комитета по вопросам здравоохранения.

А еще Габер в парламенте был членом фракции Прогрессивной социалистической партии Украины, затем стал внефракционным, впоследствии – членом фракции "Громада". После этого политик стал уполномоченным представителем фракции "Батькивщина".

Читайте также: Выборы президента: что нужно знать украинцам?

В 1998-2002 годах Габер был членом постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Габер уже баллотировался на пост президента Украины в 1999 году, однако потерпел поражение, заняв последнее место.

В 2000-2001 годах Габер участвовал в акции "Украина без Кучмы".

В 2002 году политик баллотировался в Верховную Раду, но не прошел в парламент. Еще раз стать народным депутатом Габер попробовал в 2006 году: тогда баллотировался от Блока "Патриоты Украины", но снова потерпел поражение.

После этого попытку вернуться в политику Габер сделал в 2017 году. Он тогда подавался на должность Государственного секретаря Министерства здравоохранения и пытался стать членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Однако ни там, ни там не получил должность.

С 2002 года по сей день Габер находится в резерве Государственной службы Украины. Занимается политической, партийной и общественной деятельностью. На сегодня политик является главой "Патриотической партии Украины", координатором Межпартийной ассамблеи Украины, руководителем "Объединения патриотических сил Украины", координатором Большого совета Конгресса гражданского общества Украины, президентом Собора болгар Украины, вице-президентом Всеукраинского товарищества собственников недвижимости, вице-президентом Всеукраинского товарищества собственников жилья.



В 2018 году активисты забросали Габера яйцами, обвинив в сотрудничестве с кумом Путина Медведчуком

Деньги и имущество кандидата в президенты Николая Габера

В своей декларации за 2017 год Габер указал, что владеет несколькими земельными участками общей площадью почти 900 тысяч квадратных метров. У политика есть дом в Одесской области на 215 квадратных метров и 2 квартиры в Киеве на 27 и 60 квадратных метров.

Читайте также: Выборы президента Украины-2019: какими доходами владеют кандидаты

Жена Габера владеет квартирой в Киеве на 71 квадратный метр, земельным участком на 438 квадратных метров, садовым домом на 41 квадратный метр и автомобилем Mitsubishi Lancer (2007 года выпуска).

Относительно денег политика, то он задекларировал 77 тысяч 492 гривны годовой зарплаты и денежный подарок в размере 2,6 миллиона гривен. Денежный подарок получила и дочь кандидата в президенты, а именно 1,3 миллиона гривен.

Кроме того, Габер хранит в наличке 76 тысяч гривен и 134 тысячи долларов. У его жены – 7 тысяч долларов наличными, а у дочери – 50 тысяч долларов.

Политическая программа Николая Габера

Предвыборная программа политика называется "Украинская мечта". Она предусматривает изменение системы власти: президент будет избираться всего на один срок, депутаты – максимум на два.

Габер хочет ограничить неприкосновенность президента, нардепов, прокуроров и судей.

Читайте также: Будущее украинской церкви: что предлагают кандидаты в президенты

Политик обещает, что во время его президентства Вооруженные силы Украины и полиция "будут нацелены освобождать захваченные территории день за днем".

Кандидат в президенты также обещает снизить налоги и создать рабочие места. Габер убеждает, что Украина будет производить и продавать "лучшие самолеты, корабли, автомобили, ракеты, лекарства, солнечные батареи, продукцию ИТ-сектора".

Политик обещает снизить цены и тарифы, создать жесткий контроль государства за банками с защитой вкладов людей и доступными кредитами на уровне европейских банков в 2-3 %.

По мнению Габера, землей смогут владеть только граждане Украины.

А еще он хочет ввести уголовное наказание для тех, кто не сообщит о получении двойного гражданства. Граждане других государств не смогут получать исполнительные должности и выполнять функции государства.

Как будут проходить выборы президента Украины?ЦИК официально зарегистрировала 44 человека кандидатами в президенты. Однако окончательный список кандидатов станет известен 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего главу государства: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то он состоится 21 апреля.



Президентом Украины может стать гражданин государства, достигший 35-летнего возраста, владеющий государственным языком и проживающий на территории страны в течение 10 последних перед днем выборов лет.