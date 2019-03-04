Кто такой Василий Журавлев: что известно о кандидате в президенты

Выдвиженец от партии "Стабильность" Василий Журавлев подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах в последний день регистрации, 3 февраля. Центризбирком зарегистрировал его претендентом на должность главы государства 6 февраля. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Василия Журавлева

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Василий Журавлев родился 5 апреля 1970 года в поселке городского типа Старый Крым, что под Мариуполем Донецкой области.

Образование получал сначала в профессионально-техническом училище №60 в Мариуполе. Впоследствии с 1988 по 1990 год проходил срочную воинскую службу.

В 1990 году Журавлев поступил в музыкальное училище.

С 2001 по 2005 год он учился в Международном Славянском университете Харькова по специальности "Банковское дело". Получил квалификацию специалиста по банковскому делу.

С 2016 по 2018 год учился в Мариупольском государственном университете на специальности "Публичное управление и администрирование", получил диплом магистра публичного управления.

Семья и увлечения кандидата

Василий Журавлев женат, вместе с супругой Викторией воспитывает троих детей: сына Николая и двух дочерей Еву и Ирину. Своим хобби кандидат в президенты называет футбол. Это и не странно, поскольку он занимает должность главы ОО "Федерации футбола Мариуполя".



Увлечением Журавлева является футбол

Карьера кандидата

С 90-х и вплоть до 2006 года Журавлев работал музыкантом в оркестре.

С 2006 по 2007 год он работал на руководящих должностях в частном предприятии "Азов-строй".

В 2007 – 2016 годах работал директором ООО "Санрэй Инвест", занимающейся консалтингом в области мебельного производства, строительства, архитектуры и дизайна. С 2016 года стал гендиректором этой компании.

Политическая карьера кандидата

Сам Журавлев рассказывает, что первым его шагом в политике было основание политпартии "Стабильность" в 2016 году. Хотя из открытых источников узнаем, что еще до этого он был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата 8 созыва от БПП Дмитрия Лубинца.

Кроме того, в 2015 году Василий Журавлев баллотировался как самовыдвиженец на выборах мэра Мариуполя.

Уже через год он баллотировался в совет Николаевской городской объединенной территориальной громады первым кандидатом от партии "Стабильность".

Скандалы связанные с кандидатом

Больше всего Журавлев запомнился своими громкими заявлениями в СМИ. В частности, критикой в адрес главы Федерации футбола Украины Григория Суркиса, которого обвинял в незаконном попадании в исполком УЕФА.



Василий Журавлев с женой Викторией

А в августе 2017 года Журавлев назвал Григория Суркиса "чистой воды сепаратистом", которым руководят из Москвы. Произошло это после того, как "Динамо" (Киев) отказалось проводить матч в Мариуполе.

Журавлева связывают с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко. При этом Журавлев говорит, что разделяет политику и футбол.

"Я присутствовал в футбольной жизни страны, Мариуполя, Донбасса и считаю себя членом команды Павелко, потому что он руководитель Федерации футбола Украины. Да, Павелко является членом фракции "Блока Петра Порошенко", но это не значит, что я полностью поддерживаю или не поддерживаю. С чем-то я согласен, с чем-то – нет. Просто для меня футбол – это футбол, а политика – это политика. И мои политические взгляды могут совпадать со взглядами Павелко, а могут не совпадать", – рассказывал он.

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Кандидат в президенты Украины говорит, что для залога взял беспроцентный заем в сумме 2,5 миллиона гривен.

Состояние кандидата

Члены семьи Журавлева владеют жилым домом в 144,3 квадратных метра в Старом Крыму под Мариуполем и квартирой в районном центре.

Также Василий Журавлев задекларировал часы марок Hublot и Patek Philippe, а его жена имеет наручные часы от CARTIER, Hublot, ювелирные изделия с драгоценными камнями.

На кандидата зарегистрирована фирма "ОКМАР-ВОСТОК", а на его мать – компания "М.А.Г.Е. ПАРТНЕРС".



Кандидат в президенты Василий Журавлев

Наличными Василий Журавлев держит 23 тысяч долларов и 508 тысяч гривен. А вот информацию о доходах в своей декларации Василий Журавлев не отметил.

Программа кандидата в президенты

В своей программе Журавлев указывает, что выступает против кардинального изменения нынешнего курса страны.

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Я поддерживаю курс Украины в НАТО и ЕС. Как человек, привыкший говорить правду, я не могу не признать, что за последние годы наша страна испытала на себе определенные позитивные изменения, что является заслугой действующей власти,

– говорится в программе кандидата.

Так, Журавлев выделяет такие основные пункты относительно военной безопасности в своей программе:

обеспечение территориальной целостности страны, возвращение Крыма и временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей;

формирование системы коллективной безопасности с европейскими странами;

углубление сотрудничества со странами Североатлантического альянса, получение членства в НАТО.

Также Журавлев обещает реформировать правоохранительную и судебную системы, обеспечить реальную борьбу с коррупцией и очищение власти.

Кроме этого, он выступает за введение права на владение и ношение огнестрельного оружия для дееспособных граждан.

Как будут проходить выборы президента Украины?Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 лица кандидатами в президенты, но окончательный их список станет известен 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего президента: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то он состоится 21 апреля.