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      Хто такий Василь Журавльов: що відомо про кандидата у президенти

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      Василь Журавльов - біографія кандидата у президенти України 2019
      Кандидат у президенти Василь Журавльов / фото з відкритих джерел

      Висуванець від партії "Стабільність" Василь Журавльов подав документи до ЦВК для участі у президентських виборах в останній день реєстрації, 3 лютого. Центрвиборчком зареєстрував його претендентом на посаду глави держави 6 лютого. 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією кандидата у президенти.

      Біографія Василя Журавльова

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      Василь Журавльов народився 5 квітня 1970 року у селищі міського типу Старий Крим, що під Маріуполем на Донеччині.

      Освіту здобував спочатку у професійно-технічному училищі №60 у Маріуполі. Згодом з 1988 по 1990 рік проходив строкову військову службу.

      У 1990 році Журавльов вступив до музичного училища.

      З 2001 по 2005 рік він навчався у Міжнародному Слов’янському університеті Харкова за спеціальністю "Банківська справа". Здобув кваліфікацію спеціаліста з банківської справи.

      З 2016 по 2018 рік навчався в Маріупольському державному університеті на спеціальності "Публічне управління та адміністрування", отримав диплом магістра з публічного управління.

      Сім’я та захоплення кандидата

      Василь Журавльов одружений, разом із дружиною Вікторією виховує трьох дітей: сина Миколу та двох дочок Єву та Ірину. Своїм хобі кандидат у президенти називає футбол. Це й не дивно, оскільки він обіймає посаду голови ГО "Федерації футболу Маріуполя".

      Василь Журавльов кандидат у президенти
      Захопленням Журавльова є футбол

      Кар’єра кандидата

      З 90-тих і аж до 2006 року Журавльов працював музикантом в оркестрі.

      З 2006 по 2007 рік він працював на керівних посадах у приватному підприємстві "Азов-строй".

      У 2007 – 2016 роках працював директором ТОВ "Санрей Інвест", що займається консалтингом в галузі меблевого виробництва, будівництва, архітектури та дизайну. З 2016 року став гендиректором цієї компанії.

      Політична кар’єра кандидата

      Сам Журавльов розповідає, що першим його кроком у політиці було заснування політпартії "Стабільність" у 2016 році. Хоча із відкритих джерел дізнаємося, що ще до цього він був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата 8 скликання від БПП Дмитра Лубінця.

      Окрім того, у 2015 році Василь Журавльов балотувався як самовисуванець на вибори мера Маріуполя.

      Вже через рік він балотувався до ради Миколаївської міської об’єднаної територіальної громади першим кандидатом від партії "Стабільність".

      Скандали пов’язані з кандидатом

      Найбільше Журавльов запам’ятався своїми гучними заявами у ЗМІ. Зокрема, – критикою на адресу голови Федерації футболу України Григорія Суркіса, якого звинувачував в незаконному потраплянні до виконкому УЄФА.

      Василь Журавльов кандидат у президенти
      Василь Журавльов із дружиною Вікторією 

      А у серпні 2017 року Журавльов назвав Григорія Суркіса "чистої води сепаратистом", яким керують із Москви. Сталося це після того, як "Динамо" (Київ) відмовилося проводити матч у Маріуполі.

      Журавльова пов’язують із президентом Федерації футболу України Андрієм Павелком. При цьому Журавльов каже, що розділяє політику і футбол.

      "Я присутній у футбольному житті країни, Маріуполя, Донбасу і вважаю себе членом команди Павелка, тому що він керівник Федерації футболу України. Так, Павелко є членом фракції "Блоку Петра Порошенка", але це не означає, що я повністю підтримую чи не підтримую. З чимось я згоден, з чимось – ні. Просто для мене футбол – це футбол, а політика – це політика. І мої політичні погляди можуть збігатися з поглядами Павелка, а можуть не збігатися", – розповідав він.

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      Кандидат у президенти України каже, що для застави взяв безвідсоткову позику в сумі 2,5 мільйони гривень.

      Статки кандидата

      Члени родини Журавльова володіють житловим будинком у 144,3 квадратних метри у Старому Криму під Маріуполем і квартирою у районному центрі.

      Також Василь Журавльов задекларував годинники марок Hublot і Patek Philippe, а його дружина має наручні годинники від CARTIER, Hublot, ювелірні вироби із коштовним камінням.

      На кандидата зареєстрована фірма "ОКМАР-ВОСТОК", а на його матір – компанія "М.О.Р.Е. ПАРТНЕРС".

      Василь Журавльов кандидат у президенти
      Кандидат у президенти Василь Журавльов

      Готівкою Василь Журавльов тримає 23 тисяч доларів і 508 тисяч гривень. А ось інформацію про доходи у своїй декларації Василь Журавльов не зазначив.

      Програма кандидата у президенти

      У своїй програмі Журавльов вказує, що виступає проти кардинальної зміни нинішнього курсу країни.

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      Я підтримую курс України в НАТО та ЄС. Як людина, що звикла казати правду, я не можу не визнати, що за останні роки наша країна відчула на собі певні позитивні зміни, що є заслугою чинної влади,
      – мовиться у програмі кандидата.

      Так, Журавльов виділяє такі основні пункти щодо воєнної безпеки у своїй програмі:

      • забезпечення територіальної цілісності країни, повернення Криму та тимчасово непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей;
      • формування системи колективної безпеки з європейськими країнами;
      • поглиблення співпраці з країнами Північноатлантичного альянсу, отримання членства в НАТО.

      Також Журавльов обіцяє реформувати правоохоронну та судову системи, забезпечити реальну боротьбу з корупцією та очищення влади.

      Окрім цього, він виступає за запровадження права на володіння та носіння вогнепальної зброї для дієздатних громадян.

      Як відбуватимуться вибори президента України?Центральна виборча комісія зареєструвала 44 особи кандидатами у президенти, але остаточний їхній перелік стане відомий 8 березня. 31 березня (в неділю) відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.

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      Теги: Новини України Новини політики Кандидати в президенти Президентські вибори 2019 Публікації Статті Василь Журавльов
      Джерело: 24 Канал
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