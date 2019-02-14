Биография Сергея Каплина: что известно о кандидате в президенты

Сергей Каплин – официально зарегистрированный кандидат в президенты Украины. На выборы действующего народного депутата выдвинула "Социал-демократическая партия". 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Сергея Каплина

Родился Сергей Каплин 15 декабря 1979 года в селе Опришки на Полтавщине.

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Образование – Украинский государственный университет пищевых технологий (специальность "Экономика предприятия") и Киевский национальный университет имени В. Гетьмана (юридический факультет).

Карьеру начал с того, что в 18 лет создал всеукраинскую общественную организацию "Украинская лига молодых предпринимателей". Организация защищала молодых предпринимателей и их работников.

Через 2 года стал исполнительным директором "Кременчугского кожевенно-седельного комбината".

Работал помощником председателя Комиссии Киевсовета по вопросам защиты прав потребителей, помощником председателя Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики, советником председателя Государственного комитета по вопросам развития предпринимательства и регуляторной политики.

Стал директором Агентства по вопросам международного делового партнерства "Укрексимцентр".

В период "Оранжевой революции" возглавлял Молодежный забастовочный комитет Украины.

Каплина в 2006 году избрали президентом Корпорации "Экологические ресурсы". Это предприятие занимается проблемами экологии и водопользования.

Создал и возглавил "Международный институт проблем воды и энергосбережения".

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В 2008 году стал членом Общественной коллегии при Министерстве иностранных дел Украины.

В 2011 году возглавил "Движения простых людей", а через год стал редактором газеты "Искра простых людей".

Активную политическую карьеру начал с того, что в 2012 году вступил в партию "УДАР Виталия Кличко". В том же году в составе партии прошел в Верховную Раду. Там был членом фракции "УДАР", секретарем парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

В 2014 году Каплин вдруг стал народным депутатом, но на этот раз прошел в Совет в составе "Блока Петра Порошенко". Стал первым заместителем председателя Комитета парламента по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.

В 2015 году Каплин возглавил "Партию простых людей". Среди главных задач партии были указаны борьба с олигархами и коррупцией. При этом общественное движение "Честно" зафиксировало среди членов и спонсоров партии людей, замешанных в коррупционных скандалах, например – Сергей Мамояна.

Осенью 2016 года Каплин переименовал "Партию простых людей" на "Социал-демократическую партию". Объяснил это тем, что новая партия будет сотрудничать с профсоюзами, так как сам Каплин – представитель Федерации профсоюзов Украины в Верховной Раде.



Каплин переименовал "Партию простых людей" на "Социал-демократическую партию"

Это уже третья "Социал-демократическая партия" в Украине. Существует также "Социал-демократическая партия Украины" (зарегистрирована в 1993 году) и "Социал-демократическая партия Украины объединенная" (зарегистрирована в 1996 году). При этом Каплин действует народным депутатом от фракции "Блок Петра Порошенко".

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Зимой 2016 года Каплин вышел из состава депутатской фракции БПП и из состава коалиции депутатских фракций "Европейская Украина". Свое решение объяснил провалом голосования за отставку правительства Арсения Яценюка.

Конфликт вокруг "Социалистической партии Украины". Осенью 2017 года на всеукраинском съезде "Социалистической партии Украины" Каплина избрали председателем партии. В том же году и Илья Кива заявил о том, что возглавил "Социалистическую партию Украины". Вокруг лидерства в СПУ длительное время происходили споры. Однако на сегодняшний день в реестре Министерства юстиции указано, что именно Кива возглавляет партию под названием "Социалистическая партия Украины".

Скандалы, в которые попадал Каплин. Осенью 2014 года во время акции протеста у здания Полтавского горсовета политик топором вырубил дверь в кабинет мэра города Александра Мамая. Каплин зашел в кабинет и осыпал помещение солью. Тогда протестующие требовали скорейшей сдачи в эксплуатацию социального дома.

Смотрите видео, как Сергей Каплин рубил дверь в кабинет Александра Мамая:

Летом 2017 года Каплин подрался с народом депутатом-радикалом Игорем Мосийчуком. Инцидент произошел на митинге, организованном Каплиным против Радикальной партии возле Печерского райсуда Киева.

Зимой 2017 года Каплин с группой своих сторонников ворвались в здание Минюста и взломали дверь в кабинет министра Павла Петренко. Тогда политик требовал от ведомства разблокировать работу "Социалистической партии".

Каплин является одним из главных противников декоммунизации в Верховной Раде. Очень защищал название города Комсомольска на Полтавщине.

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В 2018 году СМИ опубликовали информацию, что кроме спонсорства олигарха Сергея Левочкина, Каплину финансово помогает олигарх Сергей Курченко. Оба – из окружения экс-президента Виктора Януковича. Свою помощь Каплину, по данным журналистов, Курченко предоставляет с помощью своего помощника и менеджера Сергея Варламова. Последний – один из руководителей "Социал-демократической партии" и член ее политсовета.

Также СМИ разоблачили доходы от нелегального игорного бизнеса через Мамояна. Он – член и депутат Полтавского горсовета от партии Каплина. Незаконным игорным бизнесом владеет отец Мамояна.

Уголовные дела. Зимой 2014 года тогда еще милиция Полтавщины открыла дело против Каплина по статье "Угроза или насилие в отношении судьи". Тогда судья, рассматривавшая дело против активистов Евромайдана на Полтавщине, заявила в милицию, что Каплин угрожал ей во время процесса. Политик впоследствии заявил, что никому не угрожал, а только призвал судить в соответствии с законом.

Деньги и имуществе кандидата Каплина. В своей декларации за 2017 год политик указал, что арендует дом в Киеве площадью 203,9 квадратных метра и пользуется домом в Полтаве на 84,2 квадратных метра. Каплин владеет автомобилем KIA Magnetis GE2.0 D6MT2 (2007 года выпуска).

Что касается денег, то за год работы в Верховной Раде со всеми компенсациями Каплин получил 473 тысячи 380 гривен.

Политическая программа кандидата в президенты Сергея Каплина. Программа политика называется "Социальный курс – За простых людей". В ней кандидат в президенты обещает снизить цену на газ в 4 раза. Уже в 2019 году Каплин обещает установить минимальную зарплату на уровне не ниже 10 тысяч гривен, а минимальную пенсию – не ниже 5 тысяч. Политик при этом обещает перспективу динамичного реального последовательного роста зарплат и пенсий в течение каждого квартала.

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Каплин планирует сократить количество чиновников и депутатов, в частности, депутатов Верховной Рады – до 100 человек.

Кандидат в президенты обещает вернуть гарантированную бесплатную медицину, ввести масштабную реформу библиотек и музеев.

Политик хочет создать новый Конституционный орган – Национальное собрание (вече) граждан, перед которыми каждые полгода будут отчитываться президент Украины и Кабмин.

Как будут проходить выборы президента Украины?Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 человека кандидатами в президенты, но окончательный их перечень станет известен 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего президента: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то произойдет он 21 апреля.