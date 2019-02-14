Біографія Сергія Капліна: що відомо про кандидата у президенти

Сергій Каплін – офіційно зареєстрований кандидат у президенти України. На вибори чинного народного депутата висунула "Соціал-демократична партія". 24 канал пропонує ознайомитися з короткою біографією кандидата в президенти.

Біографія Сергія Капліна

Народився Сергій Каплін 15 грудня 1979 року у селі Опришки на Полтавщині.

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Освіта – Український державний університет харчових технологій (спеціальність "Економіка підприємства") та Київський національний університет імені В. Гетьмана (юридичний факультет).

Кар’єру почав з того, що у 18 років створив всеукраїнську громадську організацію "Українська ліга молодих підприємців". Організація захищала молодих підприємців та їхніх працівників.

Через 2 роки став виконавчим директором "Кременчуцького шкіряно-лимарного комбінату".

Працював помічником голови Комісії Київради з питань захисту прав споживачів, помічником голови Комітету Верховної Ради з питань промислової політики, радником голови Державного комітету з питань розвитку підприємництва та регуляторної політики.

Став директором Агентства з питань міжнародного ділового партнерства "Укрексімцентр".

У період "Помаранчевої революції" очолював Молодіжний страйковий комітет України.

Капліна у 2006 році обрали президентом Корпорації "Екологічні ресурси". Це підприємство займається проблемами екології та водокористування.

Створив та очолив "Міжнародний інститут проблем води та енергозбереження".

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У 2008 році став членом Громадської колегії при Міністерстві закордонних справ України.

У 2011 році очолив "Руху простих людей", а через рік став редактором газети "Іскра простих людей".

Активну політичну кар’єру почав з того, що у 2012 році вступив до партії "УДАР Віталія Кличка". Того ж року у складі партії пройшов до Верховної Ради. Там був членом фракції "УДАР", секретарем парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони.

У 2014 році Каплін вдруге став народним депутатом, але цього разу пройшов до Ради у складі "Блоку Петра Порошенка". Став першим заступником голови Комітету парламенту з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

У 2015 році Каплін очолив "Партію простих людей". Серед головних завдань партії були вказані боротьба з олігархами і корупцією. При цьому громадський рух "Чесно" зафіксував серед членів та спонсорів партії людей, замішаних у корупційних скандалах, наприклад – Сергія Мамояна.

Восени 2016 року Каплін перейменував "Партію простих людей" на "Соціал-демократичну партію". Пояснив це тим, що нова партія співпрацюватиме з профспілками, тому що сам Каплін – представник Федерації профспілок України у Верховній Раді.



Каплін перейменував "Партію простих людей" на "Соціал-демократичну партію"

Це вже третя "Соціал-демократична партія" в Україні. Існує також "Соціал-демократична партія України" (зареєстрована в 1993 році) і "Соціал-демократична партія України об'єднана" (зареєстрована в 1996 році). При цьому Каплін є чинним народним депутатом від фракції "Блок Петра Порошенка".

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Взимку 2016 року Каплін вийшов зі складу депутатської фракції БПП та зі складу коаліції депутатських фракцій "Європейська Україна". Своє рішення пояснив провалом голосування за відставку уряду Арсенія Яценюка.

Конфлікт довкола "Соціалістичної партії України". Восени 2017 року на всеукраїнському з'їзді "Соціалістичної партії України" Капліна обрали головою партії. Того ж року і Ілля Кива заявив про те, що очолив "Соціалістичну партію України". Довкола лідерства в СПУ тривалий час відбувалися суперечки. Проте на сьогодні у реєстрі Міністерства юстиції вказано, що саме Кива очолює партію з назвою "Соціалістична партія України".

Скандали, у які потрапляв Каплін. Восени 2014 року під час акції протесту біля будівлі Полтавської міськради політик сокирою вирубав двері у кабінет мера міста Олександра Мамая. Каплін зайшов у кабінет і обсипав приміщення сіллю. Тоді протестувальники вимагали якнайшвидшої здачі в експлуатацію соціального будинку.

Дивіться відео, як Сергій Каплін рубав двері у кабінет Олександра Мамая:

Влітку 2017 року Каплін побився з народним депутатом-радикалом Ігорем Мосійчуком. Інцидент стався на мітингу, організованого Капліним проти Радикальної партії біля Печерського райсуду Києва.

Взимку 2017 року Каплін із групою своїх прихильників увірвалися в будівлю Мін’юсту та зламали двері у кабінет міністра Павла Петренка. Тоді політик вимагав від відомства розблокувати роботу "Соціалістичної партії".

Каплін є одним з головних противників декомунізації у Верховній Раді. Дуже захищав назву міста Комсомольська на Полтавщині.

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У 2018 році ЗМІ опублікували інформацію, що крім спонсорства олігарха Сергія Льовочкіна, Капліну фінансово допомагає олігарх Сергій Курченко. Обидва – з оточення екс-президента Віктора Януковича. Свою допомогу Капліну, за даними журналістів, Курченко надає за допомогою свого помічника і менеджера Сергія Варламова. Останній – один з керівників "Соціал-демократичної партії" та член її політради.

Також ЗМІ викрили доходи від нелегального грального бізнесу через Мамояна. Він – член і депутат Полтавської міськради від партії Капліна. Незаконним гральним бізнесом володіє батько Мамояна.

Кримінальні справи. Взимку 2014 року тоді ще міліція Полтавщини відкрила справу проти Капліна за статтею "Погроза або насильство щодо судді". Тоді суддя, що розглядала справу проти активістів Євромайдану на Полтавщині, заявила до міліції, що Каплін погрожував їй під час процесу. Сергій політик згодом заявив, що нікому не погрожував, а лише закликав судити відповідно до закону.

Гроші та майно кандидата Капліна. У своїй декларації за 2017 рік політик вказав, що орендує будинок у Києві площею 203,9 квадратних метра та користується будинком у Полтаві на 84,2 квадратних метра. Каплін володіє автомобілем KIA Magnetis GE2.0 D6MT2 (2007 року випуску).

Щодо грошей, то за рік роботи у Верховній Раді з усіма компенсаціями Каплін отримав 473 тисячі 380 гривень.

Політична програма кандидата у президенти Сергія Капліна. Програма політика називається "Соціальний курс – За простих людей". У ній кандидат у президенти обіцяє знизити ціну на газ у 4 рази. Вже у 2019 році Каплін обіцяє встановити мінімальну зарплату на рівні не нижче 10 тисяч гривень, а мінімальну пенсію – не нижче 5 тисяч. Політик при цьому обіцяє перспективу динамічного реального послідовного зростання зарплат і пенсій протягом кожного кварталу.

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Каплін планує скоротити кількість чиновників і депутатів, зокрема, депутатів Верховної Ради – до 100 осіб.

Кандидат у президенти обіцяє повернути гарантовану безкоштовну медицину, запровадити масштабну реформу бібліотек і музеїв.

Політик хоче створити новий Конституційний орган – Національні збори (віче) громадян, перед якими кожних півроку звітуватимуть президент України і Кабмін.

Як відбуватимуться вибори президента України? Центральна виборча комісія зареєструвала 44 особи кандидатами у президенти, але остаточний їхній перелік стане відомий 8 березня. 31 березня (в неділю) відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.