Кто такая Ольга Богомолец: что известно о кандидате в президенты

Медик, певица и политик Ольга Богомолец заявила о своем намерении участвовать в президентских выборах еще в начале декабря 2018 года. Уже 16 января самовыдвиженка отнесла свои документы в Центризбирком, которые там зарегистрировали 18 января. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Ольги Богомолец

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Родилась 22 марта 1966 года в городе Киеве, является правнучкой известного украинского ученого-патофизиолога, академика Александра Богомольца.

Образование получала в Киевском медицинском институте имени Александра Богомольца, который закончил в 1989 году с отличием. В 1993 году Богомолец защитила кандидатскую диссертацию.

В 1993 – 1994 годах училась в США, где прослушала курс экологической дерматологии в Пенсильванском университете и курс обучения в Институте дерматопатологии Бернарда Аккермана при упомянутом университете.

В 2001 году Ольга Богомолец закончила Национальный педагогический университет имени Драгоманова, где получила степень практического психолога.

Впоследствии, в 2003 году в Национальном медицинском университете получила степень доктора медицинских наук по специальности "Кожные и венерические болезни".

Кроме этого, в декабре 2014 года прошла курсы Украинской военно-медицинской академии Министерства обороны Украины "Актуальные вопросы организации медицинского обеспечения войск".

С 7 по 19 июня 2015 года прошла курсы мирного посредничества, организованные Швейцарским федеральным департаментом иностранных дел совместно с проектом поддержки мирного посредничества Центра исследований проблем безопасности.

До политической у Ольги Богомолец была длительная медицинская карьера. Так, с 1989 по 1991 она работала обычным врачом-дерматологом в Киевском городском кожно-венерической диспансере.

Впоследствии, на протяжении 4 лет, она была старшим научным сотрудником лаборатории радиационной патологии при МОН Украины.

Стоит добавить, что с декабря 2004 года по октябрь 2005 года Богомолец была личным врачом третьего Президента Украины Виктора Ющенко.

Основала Клинику лазерной медицины доктора Богомолец, известную как Институт дерматологии и косметологии доктора Ольги Богомолец, в которой до 2014 года была главным врачом.

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Политическая карьера Ольги Богомолец началась фактически сразу после медобслуживания Ющенко: с 2005 по 2008 годы она – депутат Киевсовета по списку "Нашей Украины". Возглавляла постоянную комиссию по здравоохранению и социальной защите Киевского городского совета. Однако в 2008 году заявила о своем выходе из депутатского корпуса Киевсовета.

Новая активная фаза в политической деятельности Богомолец приходится на 2014 год, тогда она даже баллотируется в президенты, где получает 1,91% голосов избирателей.

К этому политик активно участвовала в революции Достоинства в 2013 – 2014 годах: помогала в организации медицинской службы и медицинском обеспечении киевского Евромайдана.

С 1 сентября 2014 по 19 декабря 2018 года Богомолец – внештатный советник президента по гуманитарным вопросам, а с октября 2014 года избрана народным депутатом от "Блока Петра Порошенко".

Ольга Богомолец до сих пор возглавляет парламентский комитет по вопросам здравоохранения.

Скандалы, связанные с Богомолец

Богомолец известна своим противостоянием с реформатором, исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяной Супрун. Нардеп постоянно обвиняет чиновника в катастрофе в украинской медицине и критикует реформу здравоохранения, которой занимается министр. Возможно, частично этот конфликт обусловлен и тем, что сама Ольга Богомолец надеялась занять кресло министра здравоохранения в правительстве Гройсмана.

В частности, возглавляемый Богомолец комитет по вопросам здравоохранения выказывал недоверие Супрун. Богомолец собрала голосов для того, чтобы порекомендовать парламенту принять отставку и.о. министра здравоохранения.

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Еще один громкий скандал между Богомолец и активистом "Демальянса" Виктором Топольницким возник в 2013 году. Он судился с Ольгой Богомолец из-за того, что она оградила часть реки Мика у Замка Радомысль, которым владеет и заставляламестных жителей оплачивать проход к водоему через огороженный парк. 11 июля 2013 года, когда должно было состояться заседание в Радомышльском районном суде, Топольницкого жестоко избили i покалечили возле собственного двора, активист обвинил в избиении людей Богомолец. Политик все обвинения отвергает.

Деньги и имущество кандидата в президенты: Богомолец владеет пятью земельными участками общей площадью в 5176 квадратных метра. Участки расположены в Киевской области, Николаевской, Львовской и Житомирской. Кроме этого, в декларацию Богомолец внесены: 4 жилых дома и 8 квартир в Киеве. В 2016 году в декларации мужа Ольги Богомолец появилось еще 3 земельных участка.

Также Богомолец является владельцем коллекции икон, большого количества произведений искусства и антикварных изделий. Автопарк нардепа насчитывает три автомобиля: среди них – Mercedes-Benz ML 350 2012 года, Fiat Nuovo Doblo 2014 и Kia Sportage 2017 выпуска.

Главной целью предвыборной программы Богомолец, по ее словам, является предоставление гражданам права отзывать чиновников, правоохранителей, судей и политиков, которые перешли черту закона и нравственности. Кандидат обещает устранить только коррупцию, но и соблазн к ней.

Кроме того, Богомолец обещает увеличить продолжительность жизни граждан Украины и создать во всех регионах Украины территориально доступную, эффективную, профессиональную систему здравоохранения.

Выборы президента 2019: какие главные даты избирательной кампании?​Президентские выборы пройдут в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный перечень кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.