Хто така Ольга Богомолець: що відомо про кандидатку у президенти

Медик, співачка та політик Ольга Богомолець заявила про свій намір брати участь у президентських виборах ще на початку грудня 2018 року. Вже 16 січня самовисуванка віднесла свої документи до Центрвиборчкому, які там зареєстрували 18 січня. 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією кандидата у президенти.

Біографія Ольги Богомолець

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Народилася 22 березня 1966 року у місті Києві, є правнучкою відомого українського вченого-патофізіолога, академіка Олександра Богомольця.

Освіту здобувала у Київському медичному інституті імені Олександра Богомольця, який закінчила у 1989 році із відзнакою. У 1993 році Богомолець захистила кандидатську дисертацію .

В 1993 – 1994 роках навчалася у США, де прослухала курс екологічної дерматології в Пенсильванському університеті та курс навчання в Інституті дерматопатології Бернарда Аккермана при згаданому університеті.

У 2001 році Ольга Богомолець закінчила Національний педагогічний університет імені Драгоманова, де отримала ступінь практичного психолога.

Згодом, у 2003 році у Національному медичному університеті здобула ступінь доктора медичних наук за спеціальністю "Шкірні та венеричні хвороби".

Окрім цього, у грудні 2014 року пройшла курси Української військово-медичної академії Міністерства оборони України "Актуальні питання організації медичного забезпечення військ".

З 7 по 19 червня 2015 року пройшла курси мирного посередництва, організовані Швейцарським федеральним департаментом закордонних справ спільно з проектом підтримки мирного посередництва Центру досліджень проблем безпеки.

До політичної у Ольги Богомолець була тривала медична кар'єра. Так, з 1989 по 1991 вона працювала звичайним лікарем-дерматологом у Київському міському шкірно-венеричному диспансері.

Згодом, впродовж 4 років, вона була старшим науковим співробітником лабораторії радіаційної патології при МОН України.

Варто додати, що з грудня 2004 по жовтень 2005 року Богомолець була особистим лікарем третього Президента України Віктора Ющенка.

Заснувала Клініку лазерної медицини доктора Богомолець, відому як Інститут дерматології та косметології доктора Ольги Богомолець, у якій до 2014 року була головним лікарем.

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Політична кар'єра Ольги Богомолець розпочалася фактично одразу після медобслуговування Ющенка: з 2005 по 2008 роки вона – депутатка Київради за списком "Нашої України". Очолювала постійну комісію з охорони здоров’я та соціального захисту Київської міської ради. Однак у 2008 році заявила про свій вихід з депутатського корпусу Київради.

Нова активна фаза у політичній діяльності Богомолець припадає на 2014 рік, тоді вона навіть балотується у президенти, на виборах отримує 1,91% голосів громадян.

До цього політик брала активну участь у Революції Гідності в 2013 – 2014 роках: допомагала в організації медичної служби й медичному забезпеченні київського Євромайдану.

З 1 вересня 2014 року по 19 грудня 2018 Богомолець – позаштатний радник президента з гуманітарних питань, а з жовтня 2014 обрана народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка".

Ольга Богомолець досі очолює парламентський комітет з питань охорони здоров'я.

Скандали, пов'язані із Богомолець

Богомолець відома своїм протистоянням із реформаторкою, виконувачкою обов'язків міністра охорони здоров’я Уляною Супрун. Нардеп постійно звинувачує урядовицю в катастрофі в українській медицині та критикує медичну реформу, якою займається міністр. Можливо, частково цей конфлікт зумовлений і тим, що сама Ольга Богомолець сподівалась зайняти крісло міністра охорони здоров'я в уряді Гройсмана.

Зокрема, очолюваний Богомолець комітет з питань охорони здоров'я висловлював недовіру Супрун. Богомолець назбирала голосів для того, щоб порекомендувати парламенту ухвалити відставку в.о. міністра охорони здоров'я.

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Ще один гучний скандал між Богомолець та активістом "Демальянсу" Віктором Топольницьким виник у 2013 році. Він судився із Ольгою Богомолець через те, що вона відгородила частину річки Мика біля Замку Радомисль, яким володіє, і змушувала до оплати місцевих мешканців за прохід до водойми через огороджений парк. 11 липня 2013 року, коли мало відбутись засідання у Радомишльському районному суді, Топольницького жорстоко побили i покалічили біля власного подвір'я, активіст звинуватив у побитті людей Богомолець. Політик усі звинувачення відкидає.

Гроші та майно кандидатки у президенти: Богомолець володіє п'ятьма земельними ділянками, загальною площею у 5 176 квадратних метри. Ділянки розташовані на Київщині, Миколаївщині, Львівщині та Житомирщині. Окрім цього, до декларації Богомолець внесено: 4 житлові будинки та 8 квартир у Києві. У 2016 році у декларації чоловіка Ольги Богомолець з'явились ще 3 земельні ділянки.

Також Богомолець є власникою колекції ікон, великої кількості творів мистецтва та антикварних виробів. Автопарк нардепки налічує три автівки: серед них – Mercedes-Benz ML 350 2012 року, Fiat Nuovo Doblo 2014 року та Kia Sportage 2017 року випуску.

Головна мета передвиборчої програми Богомолець, з її слів, є надання громадянам права відкликати чиновників, правоохоронців, суддів і політиків, які перейшли межу закону і моральності. Кандидатка обіцяє усунути не те, що корупцію, а й спокусу до неї.

Окрім того, Богомолець обіцяє збільшити тривалість життя громадян України та створити в усіх регіонах України територіально доступну, ефективну, професійну систему охорони здоров’я.

Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії?Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.