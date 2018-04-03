Богомолець пояснила, чому хоче звільнення Супрун

Голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець пояснила, чому проголосувала у вівторок 3 березня за проект постанови щодо звільнення в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Власну позицію Ольга Богомолець висловила на своїй сторінці у Facebook.

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Я підтримала проект постанови, але хочу зауважити, що приводів для звільнення – набагато більше, і треба розібратися, що стало причиною катастрофи в медицині – професійна непридатність в.о. міністра чи свідома урядова політика, адже роботу уряду в частині охорони здоров'я також було визнано Комітетом незадовільною,

– написала вона.

Ольга Богомолець висловила 10 претензій до роботи керівництва МОЗ. Перша претензія Богомолець до Супрун – це прискорення вимирання українців.

"Вимирання українців прискорилося — якщо у 2016 році кількість померлих була на 175 тисяч більше ніж народжених, то вже у 2017 році — ця цифра збільшилася до 198 тисяч", – підкреслила Богомолець.

Голова Комітету, зазначила, що близько 70 тисяч медиків виїхали за два останні роки за кордон. Додала, що колективний імунітет нації знищено — рівень вакцинації населення впав нижче показників 90-х років.

Також Богомолець наводить ще один аргумент проти Уляни Супрун.

"Міжнародні закупівлі ліків зірвано — громадяни змушені були за два останні роки витратити з власних заощаджень 6,7 млрд. гривень на ліки, кошти на які були виділені державою для медичного забезпечення лікарень", – переконує Богомолець.

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Також Ольга Богомолець звинувачує керівництво МОЗ у тому, що українські медики отримують найнижчу зарплату в світі.

Додає, що "рахунковою палатою викрито порушення МОЗ в ході реалізації проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», на який Світовий банк виділив 215 мільйонів доларів позики, в організації проведення централізованих державних закупівель із залученням спеціалізованих закупівельних міжнародних організацій, у використанні коштів, виділених на подолання епідемії туберкульозу в Україні та лікування громадян України за кордоном".

Як ще один аргумент, наводить той факт, що "державну програму боротьби з раком — провалено. Дія попередньої закінчилася ще у 2016 році, а нової розроблено не було, від чого постраждали 1 мільйон онкохворих людей в Україні".

Все це – неповна картина тієї катастрофи, до якої привело нас всього за два останні роки керівництво МОЗ, – підсумувала Богомолець.

Водночас у коментарі Громадському радіо заступник в.о. міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський розповів, що Міністерство своєю роботою у 2017 році задоволене.

Створення національної служби здоров’я, зміна системи фінансування медицини, початок так званої приписної компанії з вибору сімейного лікаря. Цих речей ніколи раніше не було в історії країни,

– зазначив Лінчевський.

Він додав, що було впроваджені дозволи щодо використання міжнародних клінічних протоколів, розбудова репрефузійних мереж та безоплатне забезпечення медикаментами.

"Подивіться на ті освітні зміни, які стосуються і змін до умов прийому у вищі медичні заклади, і утворення вищого кваліфікаційного іспиту, і постанови про безперервний професійний розвиток. Чекати від цієї роботи, як пропонували депутати, миттєвого ефекту, і збільшення тривалості життя впродовж тижня, це смішно і не коректно з їхнього боку. Але безперечно це буде. Ми задоволені нашою роботою і тим, що нам вдалося зробити", –заявив Лінчевський.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я підтримав зареєстрований в січні 2017 року проект постанови про звільнення виконувачки обов’язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. За відповідне рішення проголосували 7 членів комітету, 4 утримались. Один нардеп проголосував проти.