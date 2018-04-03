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Богомолец объяснила, почему хочет увольнения Супрун

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Богомолец объяснила, почему советует уволить Супрун
Богомолец объяснила, почему советует уволить Супрун / Коллаж 24 Канал

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец объяснила, почему проголосовала в вторник, 3 марта за проект постановления об увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Свою позицию Ольга Богомолец выразила на своей странице в Facebook.

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Я поддержала проект постановления, но хочу заметить, что поводов для увольнения – гораздо больше, и надо разобраться, что стало причиной катастрофы в медицине – профессиональная непригодность и.о. министра или сознательная правительственная политика, ведь работа правительства в части здравоохранения также была признана Комитетом неудовлетворительной,
– написала она.

Ольга Богомолец выразила 10 претензий к работе руководства Минздрава. Первой претензией Богомолец к Супрун – ускорение вымирания украинцев.

"Вымирание украинцев ускорилось – если в 2016 году количество умерших была на 175 тысяч больше чем родившихся, то уже в 2017 году – эта цифра увеличилась до 198 тысяч", – подчеркнула Богомолец.

Председатель Комитета, отметила, что около 70 тысяч медиков выехали за два последних года за границу. Добавила, что коллективный иммунитет нации уничтожен – уровень вакцинации населения упал ниже показателей 90-х годов.

Также Богомолец приводит еще один аргумент против Ульяны Супрун.

"Международные закупки лекарств сорваны – граждане вынуждены были за два последних года потратить из собственных сбережений 6,7 миллиардов. гривен на лекарства, средства на которые были выделены государством для медицинского обеспечения больниц", – убеждает Богомолец.

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Также Ольга Богомолец обвиняет руководство Минздрава в том, что украинские медики получают самую низкую зарплату в мире.

Добавляет, что "счетной палатой разоблачены нарушения Минздрава в ходе реализации проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" , на который Всемирный банк выделил 215 миллионов долларов займа, в организации проведения централизованных государственных закупок с привлечением специализированных закупочных международных организаций, в использовании средств, выделенных на преодоление эпидемии туберкулеза в Украине и лечения граждан Украины за рубежом".

Как еще один аргумент, приводит тот факт, что "государственная программа борьбы с раком – провалена. Действие предыдущей закончилась еще в 2016 году, а новая разработана не была, от чего пострадали 1 млн. онкобольных людей в Украине".

Все это – полная картина той катастрофы, к которой привело нас всего за два последних года руководство Минздрава, – подытожила Богомолец.

В то же время в комментарии "Общественному радио" заместитель и.о. министра здравоохранения Александр Линчевский рассказал, что Министерство своей работой в 2017 году удовлетворено.

Создание национальной службы здоровья, изменение системы финансирования медицины, начало так называемой приписной компании по выбору семейного врача. Этих вещей никогда раньше не было в истории страны,
– отметил Линчевский.

Он добавил, что были внедрены разрешения по использованию международных клинических протоколов, развитие репрефузийних сетей и бесплатное обеспечение медикаментами.

"Посмотрите на те образовательные изменения, касающиеся и изменений в условия приема в высшие медицинские учреждения, и образование высшего квалификационного экзамена и постановления о непрерывном профессиональном развитии. Ждать от этой работы, как предлагали депутаты, мгновенного эффекта, и увеличение продолжительности жизни в течение недели это смешно и не корректно с их стороны. Но бесспорно это будет. Мы довольны нашей работой и тем, что нам удалось сделать", – заявил Линчевский.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал зарегистрированный в январе 2017 года проект постановления об увольнении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. За соответствующее решение проголосовали 7 членов комитета, 4 воздержались. Один нардеп проголосовал против.

Теги: Новости Украины Ульяна Супрун Ольга Богомолец Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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