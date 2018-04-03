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В Раде снова решили уволить Ульяну Супрун

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Уляна Супрун
Уляна Супрун / 24 Канал

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал зарегистрированный в январе 2017 проект постановления об увольнении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Как пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники, во время заседания комитета во вторник члены комитета поддержали проект постановления №5642 о признании работы Ульяны Супрун в должности исполняющей обязанности главы Минздрава и обращение к Кабмину с требованием освободить ее от занимаемой должности . За проголосовало 7 из 12 присутствующих на заседании нардепов.

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Это постановление еще более года назад (16 января 2017 года) зарегистрировали "оппоблоковцы" Игорь Шурма и Александр Вилкул.

В пояснительной записке к документу говорится, что депутаты считают недостаточной работу Ульяны Супрун по проведению закупок лекарственных средств за бюджетные деньги.

Председатель комитета, нардеп от "МЧП" Ольга Богомолец заявила, что теперь вопрос об отставке Супрун может быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады в любой момент, пишет LB.ua.

Теги: Новости Украины Новости политики Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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