У Раді знову надумали звільнити Уляну Супрун

Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я підтримав зареєстрований в січні 2017 року проект постанови про звільнення виконувачки обов’язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Як пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела, під час засідання комітету у вівторок члени комітету підтримали проект постанови №5642 про визнання роботи Уляни Супрун на посаді виконувачки обов’язків глави МОЗ і звернення до Кабміну з вимогою звільнити її із займаної посади. За проголосувало 7 із 12 присутніх на засіданні нардепів.

Читайте також: Електронна декларація Супрун: 1,5 тисячі доларів на страхування життя у США

Цю постанову ще понад рік тому (16 січня 2017 року) зареєстрували "опоблоківці" Ігор Шурма та Олександр Вілкул.

У пояснювальній записці до документу йдеться, що депутати вважають недостатньою роботу Уляни Супрун на проведення закупівель лікарських засобів за бюджетні гроші.

Голова комітету, нардеп від "БПП" Ольга Богомолець заявила, що тепер питання про відставку Супрун може бути винесене на розгляд Верховної Ради у будь-який момент, пише LB.ua.