Порошенко звільнив Богомолець з посади радниці президента
Петро Порошенко звільнив нардепку та голову комітету з охорони здоров'я у Верховній Раді Ольгу Богомолець з посади позаштатної радниці президента.
Про це йдеться в указі глави держави від 19 грудня.
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"Звільнити Богомолець Ольгу Володимирівну з посади радника президента України (поза штатом)", – йдеться в указі №433/2018.
Зазначимо, що народна депутатка Ольга Богомолець 6 грудня заявила, що буде балотуватися на посаду Президентки України. У "Блоці Петра Порошенка" тоді з цього приводу висловили розчарування.
Джерело: 24 Канал
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