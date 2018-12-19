Порошенко уволил Богомолец с должности советника президента

Петр Порошенко уволил нардепа и главу комитета по охране здоровья в Верховной Раде Ольгу Богомолец с должности внештатного советника президента.

Об этом говорится в указе главы государства от 19 декабря.

Читайте также: Клоуны и комики на выборах-2019: об эпатажных кандидатах и их шансах на победу

"Уволить Богомолец Ольгу Владимировну с должности советника президента Украины (вне штата)", – говорится в указе №433/2018.

Отметим, что народный депутат Ольга Богомолец 6 декабря заявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины. В "Блоке Петра Порошенко" тогда по этому поводу выразили разочарование.