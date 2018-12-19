Порошенко уволил Богомолец с должности советника президента
Петр Порошенко уволил нардепа и главу комитета по охране здоровья в Верховной Раде Ольгу Богомолец с должности внештатного советника президента.
Об этом говорится в указе главы государства от 19 декабря.
Читайте также: Клоуны и комики на выборах-2019: об эпатажных кандидатах и их шансах на победу
"Уволить Богомолец Ольгу Владимировну с должности советника президента Украины (вне штата)", – говорится в указе №433/2018.
Отметим, что народный депутат Ольга Богомолец 6 декабря заявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины. В "Блоке Петра Порошенко" тогда по этому поводу выразили разочарование.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Одна из европейских стран хочет заморозить имущество российских олигарховсегодня , 00:12
-
Россия не реагирует на дипломатические сигналы уже пять лет, нужны другие шаги, – дипломат19 декабря , 22:55
-
Переговоры по Донбассу стоит перенести из Беларуси в "реально нейтральную страну", – Геращенко19 декабря , 21:36
Комментарии