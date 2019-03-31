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      В Антарктиде украинцы завершили голосовать за нового президента

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      В Антарктиде Украинцы завершили голосовать за нового президента
      В Антарктиде Украинцы завершили голосовать за нового президента / Фото из открытых источников

      На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде завершилось голосование на выборах президента. Оно длилось всего час.

      Голосования на украинской антарктической станции началось 31 марта в 8:00 по местному аргентинскому времени (в 14:00 по Киеву), и закончилось ровно через час, сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

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      Всего в голосовании приняли участие 34 гражданина Украины, а именно – 11 участников 23-й Украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых, которые сейчас находятся на станции. В 15:40 по Киеву скан-копия протокола по результатам голосования была отправлена через интернет к ЦИК.

      Насчет оригиналов бюллетеней и протокола, то они опечатаны и будут переданы в ЦИК после ротации постоянной антарктической экспедиции, примерно во второй половине апреля 2019 года.

      Во время голосования полярники используют не "живые" бюллетени, а их распечатанные скан-копии. Накануне их направляет ЦИК.

      В день выборов в самом большом помещении станции – столовой – устанавливают самодельную кабинку для голосования и урну. Поэтому подсчет голосов происходит в присутствии всех членов экспедиции.

      Антарктическая станция "Академик Вернадский", расположена в 15 тысяч километрах от Киева. Это самый отдаленный избирательный участок Украины. Станция "Академик Вернадский" является спецучастком, она не входит в зарубежный избирательный округ.

      К слову, в столице Австралии Канберре в 11 часов по киевскому времени завершилось голосование на единственном в этой стране заграничном избирательном участке на выборах президента Украины.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Новости Украины ЦИК
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