Мороз снял свою кандидатуру с выборов президента Украины

Кандидат в президенты Александр Мороз решил снять свою кандидатуру с выборов президента Украины.

Александр Мороз в Facebook написал, что политсовет партии считает нецелесообразным продолжать его участие в выборах.

Что известно об Александре Морозе – читайте в материале 24 канала

"Политсовет партии, выдвинувший мою кандидатуру на пост президента Украины, на своем заседании проанализировал ход избирательной кампании и сделал обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов", – говорится в сообщении.

В посте он попросил не считать с этого времени его кандидатом на пост президента Украины.

К слову, кандидаты в президенты могли подавать заявления об отказе баллотироваться на выборах до 7 марта. Сейчас Центральная избирательная комиссия не принимает такие заявления, а потому имя Александра Мороза будет в избирательных бюллетенях.



Основные даты президентских выборов 2019