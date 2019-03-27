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      Мороз снял свою кандидатуру с выборов президента Украины

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      Мороз снимает свою кандидатуру с выборов президента Украины
      Мороз снимает свою кандидатуру с выборов президента Украины / Фото из открытых источников

      Кандидат в президенты Александр Мороз решил снять свою кандидатуру с выборов президента Украины.

      Александр Мороз в Facebook написал, что политсовет партии считает нецелесообразным продолжать его участие в выборах.

      Что известно об Александре Морозе – читайте в материале 24 канала

      "Политсовет партии, выдвинувший мою кандидатуру на пост президента Украины, на своем заседании проанализировал ход избирательной кампании и сделал обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов", – говорится в сообщении.

      В посте он попросил не считать с этого времени его кандидатом на пост президента Украины.

      К слову, кандидаты в президенты могли подавать заявления об отказе баллотироваться на выборах до 7 марта. Сейчас Центральная избирательная комиссия не принимает такие заявления, а потому имя Александра Мороза будет в избирательных бюллетенях.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Александр Мороз
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