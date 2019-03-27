Мороз зняв свою кандидатуру з виборів президента України

Кандидат в президенти Олександр Мороз вирішив зняти свою кандидатуру з виборів президента України.

Олександр Мороз у Facebook написав, що політрада партії вважає недоцільним продовжувати його участь у виборах.

Що відомо про Олександра Мороза – читайте у матеріалі 24 каналу

"Політрада партії, яка висунула мою кандидатуру на пост президента України, на своєму засіданні проаналізувала перебіг виборчої кампанії і зробила обґрунтований висновок про підготовку небувалої безцеремонної фальсифікації виборів", – йдеться у повідомені.

У пості він попросив не вважати з цього часу його кандидатом на пост президента України.

До слова, кандидати в президенти могли подавати заяви про відмову балотуватися на виборах до 7 березня. Нині Центральна виборча комісія не приймає такі заяви, а тому ім'я Олександра Мороза буде у виборчих бюлетенях.



Основні дати президентських виборів 2019 року