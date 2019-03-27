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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Мороз зняв свою кандидатуру з виборів президента України

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      Мороз знімає свою кандидатуру з виборів президента України
      Мороз знімає свою кандидатуру з виборів президента України / Фото з відкритих джерел

      Кандидат в президенти Олександр Мороз вирішив зняти свою кандидатуру з виборів президента України.

      Олександр Мороз у Facebook написав, що політрада партії вважає недоцільним продовжувати його участь у виборах. 

      Що відомо про Олександра Мороза – читайте у матеріалі 24 каналу

      "Політрада партії, яка висунула мою кандидатуру на пост президента України, на своєму засіданні проаналізувала перебіг виборчої кампанії і зробила обґрунтований висновок про підготовку небувалої безцеремонної фальсифікації виборів", – йдеться у повідомені. 

      У пості він попросив не вважати з цього часу його кандидатом на пост президента України. 

      До слова, кандидати в президенти могли подавати заяви про відмову балотуватися на виборах до 7 березня. Нині Центральна виборча комісія не приймає такі заяви, а тому ім'я Олександра Мороза буде у виборчих бюлетенях. 

      президентські вибори
      Основні дати президентських виборів 2019 року

      blog_ava
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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Олександр Мороз
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