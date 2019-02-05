Хто такий Олександр Мороз: що відомо про кандидата у президенти

Колишній очільник українського парламенту та екс-глава "Соціалістичної партії" Олександр Мороз вирішив балотуватися у президенти в п'ятий раз. 74-річний політик подав документи у ЦВК і їх вже зареєстрували. 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією кандидата у президенти.

Біографія Олександра Мороза

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Олександр Мороз народився 29 лютого 1944 року у селі Буда Таращанського району на Київщині.

Освіту здобував в Українській сільськогосподарській академії, яку закінчив у 1965 році, здобувши фах інженера-механіка. Окрім того, у 1983 році отримав диплом політолога у Вищій партійній школі при центральному комітеті Компартії України.

Сім'я та захоплення політика

Олександр Мороз одружений із Валентиною Мороз та має двох доньок – Ірину та Руслану.

Він захоплюється поезією, є автором декількох збірок віршів та книг про політичну ситуацію в Україні.

Кар’єра

З 1966 по 1974 роки Олександр Мороз працював викладачем, а також – завідувачем відділу механізації сільського господарства Таращанського технікуму механізації.

Від 1974 по 1975 Мороз працював за фахом: був старшим інженером спочатку у рідному районі, а згодом – у Київському обласному об’єднанні "Сільгосптехніка".

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Політичну кар’єру Олександр Мороз розпочав ще у Радянській Україні. З 1983 року він був секретарем Київської облпрофради, а згодом – першим секретарем РК КПУ.

У 1990 році Олександра Мороза обрали народним депутатом України, він став лідером комуністичної більшості у парламенті. Після заборони КПУ був одним із ініціаторів створення "Соціалістичної партії України" та очолив її.

Олександр Мороз відіграв ключову роль у прийнятті Конституції України у 1996 році. Тоді він був спікером парламенту. Тодішній президент Леонід Кучма хотів провести референдум: на народне обговорення виносився той варіант документу, який концентрував владу в руках президента.

Щоб не допустити проведення референдуму, вже 27 червня Мороз ініціював невідкладний розгляд проекту. Відтак, депутати безперервно ухвалювали Основний Закон цілу добу – аж до ранку 28 червня.

До речі, посаду голови Верховної Ради політик обіймав двічі: за президентства Кучми – з 1994 по 1998 роки та Віктора Ющенка – з 2006 по 2007 роки.

Мороз балотувався у президенти 4 рази: у 1994, 1999, 2004 та 2009 роках.

Після першого туру президентських виборів у 2004 році приєднався до "помаранчевої коаліції", підтримавши кандидатуру Віктора Ющенка.

До Верховної Ради тричі потрапляв за списками "соціалістів", проте у 2007 партія не подолала 3% бар’єр.

У 2014 році Олександр Мороз вийшов із "Соціалістичної партії України". Наразі її очолює одіозний Ілля Кива, який теж є у списку кандидатів на президентських виборах.

Натомість Мороз перейменував раніше створену ним партію "За правду і справедливість" у "Соціалістичну партію Олександра Мороза". Саме від неї він балотується на цих президентських виборах.

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Скандали із Олександром Морозом

Олександр Мороз фактично поклав початок "касетному скандалу", коли восени 2000 року оприлюднив плівки екс-майора Держохорони Миколи Мельниченка.

Що таке "касетний скандал"?Один із найгучніших скандалів в Україні, який вибухнув після оприлюднення касетної плівки із записами розмов у кабінеті президента Кучми. Ці плівки свідчать про причетність Кучми та низки високопосадовців та політиків до вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе.

Після цього Мороз пішов у відкриту опозицію до тодішнього президента та був активним учасником акції "Україна без Кучми".

А ось у 2018 році Мороз не спричинив, а сам вляпався у скандал під час спроби обмовити владу. Трапилось це на урочистій церемонії нагородження переможців "Коронації слова". Сам Мороз став лауреатом престижного конкурсу за збірку власних віршів.

Під час отримання відзнаки він поскаржився на те, що держава не дбає про розвиток культури. Морозу поспішив відповісти засновник конкурсу – Юрій Логуш. Він емоційно пригадав Морозу, що той сам тривалий час був при владі, тому стан справ у державі, а, зокрема, і в культурі – його провина теж. Також він розкритикував Мороза за проросійську позицію його "Соцпартії", додавши, що агресія Росії – це і вина самого екс-спікера.

Статки кандидата

Декларація кандидата у президенти Олександра Мороза досить скромна.

За 2017 рік Мороз задекларував квартиру площею 112,6 квадратних метрів у Києві, яка є його спільною власністю з дружиною Валентиною.

Також за рік він отримав 185 777 гривень пенсії, а його дружина – 20 4000 гривень. Окрім того, у політика зберігається 24 тисячі доларів у банку "Правекс".

Політик не задекларував транспортні засоби, не володіє цінними паперами чи корпоративними правами, а також – не є бенефіціаром яких-небудь компаній.

Програма кандидата у президенти

У кріслі президента Мороз обіцяє докорінно змінити систему влади, а також – відновити державність, "зберегти Україну, як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу".

Також Мороз пропонує відмовитися від інституту президентства у тому вигляді, яким він є сьогодні. Зокрема, – прийняти закон про імпічмент президента.

Окрім цього, Мороз наполягає на позаблоковості України, хоче повернути Донбас за допомогою мінських домовленостей , скоротити чисельність народних депутатів та запровадити довічне ув’язнення для корупціонерів.

Вибори президента України 2019: які головні дати виборчої кампанії?Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. 8 березня стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.