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      Олександр Мороз подав декларацію кандидата в президенти

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      Олександр Мороз подав декларацію кандидата в президенти: живе на пенсію
      Олександр Мороз подав декларацію кандидата в президенти: живе на пенсію / Фото з відкритих джерел

      Колишній голова Верховної Ради України Олександр Мороз подав електронну декларацію кандидата в президенти України за 2017 рік. Екс-голова Соціалістичної партії вп'яте боротиметься за пост президента країни.

      Про це повідомляє 24 канал з посиланням на опубліковану політиком електронну декларацію за 2017 рік, яка 22 січня з’явилася на сайті НАЗК.

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

      Олександр Мороз задекларував кватиру площею 112,6 квадратних метрів у Києві, яка є його спільною власністю з дружиною Валентиною.

      Крім того, за рік він отримав 185 777 гривень пенсії, а його дружина Валентина Мороз – 20 400 гривень. У політика також зберігається 24 тисячі доларів у банку "Правекс".

      Варто зазначити, що Олександр Мороз не задекларував транспортні засоби, не володіє цінними паперами, корпоративними правами, а також не є бенефіціаром яких-небудь компаній.

      Нагадаємо, що колишній голова Верховної Ради, екс-очільник "Соцілістичної партії України", голова партії "За правду і справедливість" Олександр Мороз заявив, що хоче ще раз балотуватися в президенти України на виборах у 2019 році. До слова, 12 січня Соціалістична партія Олександра Мороза на своєму з'їзді висунула його кандидатом у президенти України.

      Теги: Новини політики Гроші Президентські вибори 2019 Олександр Мороз Пенсіонери
      Джерело: 24 Канал
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