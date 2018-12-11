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      Олександр Мороз вирішив знову йти в Президенти України

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      Мороз вирішов знову балотуватися в Президенти
      Мороз вирішов знову балотуватися в Президенти / Фото з відкритих джерел

      Колишній голова Верховної Ради, екс-очільник "Соцілістичної партії України", голова партії "За правду і справедливість" Олександр Мороз заявив, що хоче ще раз балотуватися в президенти України на вибораз у 2019 році.

      Про це політик повідомив в ефірі "112 Україна".

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      "Сьогодні на керівному активі партії, яку я очолюю, розглядалося питання - внесення конкретних пропозицій щодо того, як захищати, в тому числі українську землю як основу державності. Рекомендується брати активну участь у президентській кампанії і в наступних виборах, і парламентській кампанії", сказав Мороз.

      Екс-спікер ВРУ зазначив, що зараз одним із головних питань є створення лівоцентристської європейської платформи.

      Він додав, що 12 грудня відбудеться з'їзд соціалістів, на якому вони будуть обговорювати питання кандидатури в Президенти. Мороз підкреслив, що готовий брати участь у виборах, якщо його кандидатуру підтримають решта членів партії.

      З'їзд буде 12-го числа, 13-го я готовий дати відповідь на це питання (щодо участі у президентських виборах 24 канал). Я налаштований змінити систему влади, бо це ключове питання сьогодні в Україні. Я звернуся до людей якщо підтримають, то піду,
      заявив Мороз.

      Хто такий Олександр Мороз? Український політик та громадський діяч, голова "За правду і справедливість". Очолював Верховну Раду України в 1994-1998 роках, а також у 2006-2007 роках. Колишній голова "соціалістичної патрії України". Мороз вже неодноразово балотувався в Президенти. На виборах 1994 і 1999 років він посів третє місце, в 2004 і 2010 роках він також брав участь у президентських перегонах.

      Нагадаємо, наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно опитування, проведеного наприкінці жовтня Київським міжнародним інститутом соціології, Українським центром економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова та соціологічною групою "Рейтинг", на першому місці Юлія Тимошенко – 20,7%. від тих, хто визначився з вибором і візьме участь у голосуванні. На другому місці Володимир Зеленський – 11,4%. Петро Порошенко на третьому – 10,3%.

      Теги: Новини України Олександр Мороз Президентські вибори 2019 Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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