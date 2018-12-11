22:48
11 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Личный уборщик Кадырова. Нелетающее такси
      Вєсті Кремля
      22:25, 10 декабря
      Вести.UA. Ограничения для секс-символа СССР. Топографический кретинизм российских СМИ
      Вєсті.UA
      20:26, сегодня
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Александр Мороз решил снова идти в Президенты Украины

      27 Читати новину українською
      Мороз решил снова баллотироваться в президенты
      Мороз решил снова баллотироваться в президенты / Фото из открытых источников

      Бывший председатель Верховной Рады, глава партии "За правду и справедливость" Александр Мороз заявил, что хочет еще раз баллотироваться в президенты Украины на выборах в 2019 году.

      Об этом политик сообщил в эфире "112 Україна".

      Читайте также: Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы

      "Сегодня на руководящем активе партии, которую я возглавляю, рассматривался вопрос – внесение конкретных предложений относительно того, как защищать, в том числе украинскую землю как основу государственности. Рекомендуется принимать активное участие в президентской кампании и в следующих выборах и парламентской кампании", – сказал Мороз.

      Экс-спикер ВРУ отметил, что сейчас одним из главных вопросов является создание левоцентристской европейской платформы.

      Он добавил, что 12 декабря состоится съезд социалистов, на котором они будут обсуждать кандидатуры в Президенты. Мороз подчеркнул, что готов участвовать в выборах, если его кандидатуру поддержат остальные члены партии.

      Съезд будет 12-го числа, 13-го я готов дать ответ на этот вопрос (относительно участия в президентских выборах – 24 канал). Я настроен изменить систему власти, ибо это ключевой вопрос сегодня в Украине. Я обращусь к людям – если поддержат, то пойду,
      – заявил Мороз.

      Кто такой Александр Мороз?
      Украинский политик и общественный деятель, председатель "Социалистической партии". Возглавлял Верховную Раду Украины в 1994-1998 годах, а также в 2006-2007 годах. Мороз уже неоднократно баллотировался в Президенты. На выборах 1994 и 1999 годов он занял третье место, в 2004 и 2010 годах он также участвовал в президентской гонке.

      Напомним, следующие президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опроса, проведенного в конце октября Киевским международным институтом социологии, Украинским центром экономических и политических исследований им. А. Разумкова и социологической группой "Рейтинг", на первом месте Юлия Тимошенко – 20,7%. от тех, кто определился с выбором и примет участие в голосовании. На втором месте Владимир Зеленский – 11,4%. Петр Порошенко на третьем – 10,3%.

      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Александр Мороз Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 декабря: восстановление Насирова в должности, новости от пленных моряков
      сегодня , 22:01 Главные новости 11 декабря: восстановление Насирова в должности, новости от пленных моряков
      126
      Завтра буде хаос, або Неприпустиме українське таксі
      сегодня , 22:01 Завтра буде хаос, або Неприпустиме українське таксі
      Артем Овдієнко 479
      Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      сегодня , 21:00 Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      Сергій Лещенко 499
      Как стать на квартирный учет: инструкция
      сегодня , 19:01 Как стать на квартирный учет: инструкция
      Яніна Ткачук 282
      Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною
      сегодня , 19:01 Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною
      Дмитро Снєгирьов 3812
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук