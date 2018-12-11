Александр Мороз решил снова идти в Президенты Украины
Бывший председатель Верховной Рады, глава партии "За правду и справедливость" Александр Мороз заявил, что хочет еще раз баллотироваться в президенты Украины на выборах в 2019 году.
Об этом политик сообщил в эфире "112 Україна".
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"Сегодня на руководящем активе партии, которую я возглавляю, рассматривался вопрос – внесение конкретных предложений относительно того, как защищать, в том числе украинскую землю как основу государственности. Рекомендуется принимать активное участие в президентской кампании и в следующих выборах и парламентской кампании", – сказал Мороз.
Экс-спикер ВРУ отметил, что сейчас одним из главных вопросов является создание левоцентристской европейской платформы.
Он добавил, что 12 декабря состоится съезд социалистов, на котором они будут обсуждать кандидатуры в Президенты. Мороз подчеркнул, что готов участвовать в выборах, если его кандидатуру поддержат остальные члены партии.
Съезд будет 12-го числа, 13-го я готов дать ответ на этот вопрос (относительно участия в президентских выборах – 24 канал). Я настроен изменить систему власти, ибо это ключевой вопрос сегодня в Украине. Я обращусь к людям – если поддержат, то пойду,
– заявил Мороз.
Кто такой Александр Мороз?
Украинский политик и общественный деятель, председатель "Социалистической партии". Возглавлял Верховную Раду Украины в 1994-1998 годах, а также в 2006-2007 годах. Мороз уже неоднократно баллотировался в Президенты. На выборах 1994 и 1999 годов он занял третье место, в 2004 и 2010 годах он также участвовал в президентской гонке.
Напомним, следующие президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опроса, проведенного в конце октября Киевским международным институтом социологии, Украинским центром экономических и политических исследований им. А. Разумкова и социологической группой "Рейтинг", на первом месте Юлия Тимошенко – 20,7%. от тех, кто определился с выбором и примет участие в голосовании. На втором месте Владимир Зеленский – 11,4%. Петр Порошенко на третьем – 10,3%.
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