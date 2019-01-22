Александр Мороз подал декларацию кандидата в президенты

Бывший глава Верховной Рады Украины Александр Мороз подал электронную декларацию кандидата в президенты Украины за 2017 год. Экс-глава Социалистической партии пятый раз будет бороться за пост президента страны.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на опубликованную политиком электронную декларацию за 2017 год, которая 22 января появилась на сайте НАПК.

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Александр Мороз задекларировал кватиру площадью 112,6 квадратных метров в Киеве, которая является их общей собственностью с женой Валентиной.

Кроме того, за год он получил 185 777 гривен пенсии, а его жена Валентина Мороз – 20 400 гривен. У политика также хранятся 24 тысячи долларов в банке "Правэкс".

Стоит отметить, что Александр Мороз не задекларировал транспортные средства, не обладает ценными бумагами, корпоративными правами, а также не является бенефициаром каких-либо компаний.

Напомним, что бывший глава Верховной Рады, экс-глава "Социлистичнои партии Украины", глава партии "За правду и справедливость" Александр Мороз заявил, что хочет еще раз баллотироваться в президенты Украины на выборах в 2019 году. К слову, 12 января Социалистическая партия Александра Мороза на своем съезде выдвинула его кандидатом в президенты Украины.