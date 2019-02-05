Кто такой Александр Мороз: что известно о кандидате в президенты

Бывший глава украинского парламента и экс-глава "Социалистической партии" Александр Мороз решил баллотироваться в президенты в пятый раз. 74-летний политик подал документы в ЦИК и их уже зарегистрировали. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Александра Мороза

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Александр Мороз родился 29 февраля 1944 года в селе Буда Таращанского района на Киевщине.

Образование получил в Украинской сельскохозяйственной академии, которую окончил в 1965 году, получив специальность инженера-механика. Кроме того, в 1983 году получил диплом политолога в Высшей партийной школе при центральном комитете Компартии Украины.

Семья и увлечения политика

Александр Мороз женат на Валентине Мороз и имеет двух дочерей – Ирину и Руслану.

Он увлекается поэзией, является автором нескольких сборников стихов и книг о политической ситуации в Украине.

Карьера

С 1966 по 1974 годы Александр Мороз работал преподавателем, а также – заведующим отделом механизации сельского хозяйства Таращанского техникума механизации.

С 1974 по 1975 Мороз работал по специальности: был старшим инженером сначала в родном районе, а впоследствии – в Киевском областном объединении "Сельхозтехника".

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Политическую карьеру Александр Мороз начал еще в Советской Украине. С 1983 года он был секретарем Киевского облпрофсовета, а впоследствии – первым секретарем РК КПУ.

В 1990 году Александра Мороза избрали народным депутатом Украины, он стал лидером коммунистического большинства в парламенте. После запрета КПУ был одним из инициаторов создания "Социалистической партии Украины" и возглавил ее.

Александр Мороз сыграл ключевую роль в принятии Конституции Украины в 1996 году. Тогда он был спикером парламента. Тогдашний президент Леонид Кучма хотел провести референдум: на народное обсуждение выносился тот вариант документа, который концентрировал власть в руках президента.

Чтобы не допустить проведения референдума, уже 27 июня Мороз инициировал безотлагательное рассмотрение проекта. Следовательно, депутаты непрерывно принимали Основной Закон целые сутки – до утра 28 июня.

Кстати, должность главы Верховной Рады политик занимал дважды: при президентстве Кучмы – с 1994 по 1998 годы и Виктора Ющенко, с 2006 по 2007 годы.

Мороз баллотировался в президенты 4 раза: в 1994, 1999, 2004 и 2009 годах.

После первого тура президентских выборов в 2004 году присоединился к "оранжевой коалиции", поддержав кандидатуру Виктора Ющенко.

В Верховную Раду трижды попадал по спискам "социалистов", однако в 2007 партия не преодолела 3% барьер.

В 2014 году Александр Мороз вышел из "Социалистической партии Украины". Сейчас ее возглавляет одиозный Илья Кива, который тоже есть в списке кандидатов на президентских выборах.

Между тем Мороз переименовал ранее созданную им партию "За правду и справедливость" в "Социалистическую партию Александра Мороза". Именно от нее он баллотируется на этих президентских выборах.

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Скандалы с Александром Морозом

Александр Мороз фактически положил начало "кассетному скандалу", когда осенью 2000 года обнародовал пленки экс-майора Госохраны Николая Мельниченко.

Что такое "кассетный скандал"? Один из самых громких скандалов в Украине, который разразился после обнародования кассетной пленки с записями разговоров в кабинете президента Кучмы. Эти пленки свидетельствуют о причастности Кучмы и ряда чиновников и политиков к убийству украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

После этого Мороз пошел в открытую оппозицию к тогдашнему президенту и был активным участником акции "Украина без Кучмы".

А вот в 2018 году Мороз не спровоцировал, а сам вляпался в скандал при попытке оговорить власть. Случилось это на торжественной церемонии награждения победителей "Коронации слова". Сам Мороз стал лауреатом престижного конкурса за сборник собственных стихов.

При получении отличия он пожаловался на то, что государство не заботится о развитии культуры. Морозу поспешил ответить основатель конкурса – Юрий Логуш. Он эмоционально напомнил Морозу, что тот сам длительное время был у власти, поэтому положение дел в государстве, а, в частности, и в культуре – его вина тоже. Также он раскритиковал Мороза за пророссийскую позицию его "Соцпартии", добавив, что агрессия России – это и вина самого экс-спикера.

Состояние кандидата

Декларация кандидата в президенты Александра Мороза довольно скромная.

За 2017 год Мороз задекларировал квартиру площадью 112,6 квадратных метров в Киеве, которая является его общей собственностью с женой Валентиной.

Также за год он получил 185 777 гривен пенсии, а его жена – 20 4000 гривен. Кроме того, у политика хранится 24 тысячи долларов в банке "Правэкс".

Политик не задекларировал транспортные средства, не владеет ценными бумагами или корпоративными правами, а также – не является бенефициаром каких-либо компаний.

Программа кандидата в президенты

В кресле президента Мороз обещает в корне изменить систему власти, а также – восстановить государственность, сохранить Украину, как суверенное, демократическое, правовое и социальное государство".

Также Мороз предлагает отказаться от института президентства в том виде, каким он является сегодня. В частности, принять закон об импичменте президента.

Кроме этого, Мороз настаивает на внеблоковости Украины, хочет вернуть Донбасс с помощью минских договоренностей, сократить численность народных депутатов и ввести пожизненное заключение для коррупционеров.

Выборы президента Украины 2019: каковы главные даты избирательной кампании? Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. 8 марта станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.