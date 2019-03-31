В Антарктиді українці завершили голосувати за нового президента

На станції "Академік Вернадський" в Антарктиді завершилось голосування на виборах президента. Воно тривало лише годину.

Голосування на українській антарктичній станції почалося 31 березня о 8:00 за місцевим аргентинським часом (о 14:00 за Києвом), і закінчилося рівно за годину, повідомили у Національному антарктичному наукову центрі.

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Всього у голосуванні взяли участь 34 громадянина України, а саме – 11 учасників 23-ої Української антарктичної експедиції та 23 члени сезонного загону науковців, які нині перебувають на станції. О 15:40 за Києвом скан-копія протоколу за результатами голосування була відправлена через інтернет до ЦВК.

Щодо оригіналів бюлетенів та протоколу, то вони опечатані та будуть передані до ЦВК після ротації постійної антарктичної експедиції, приблизно в другій половині квітня 2019 року.

Під час голосування полярники використовують не "живі" бюлетені, а їх роздруковані скан-копії. Напередодні їх надсилає ЦВК.

У день виборів у найбільшому приміщенні станції – їдальні – встановлюють саморобну кабінку для голосування та урну. Тож підрахунок голосів відбувається у присутності всіх членів експедиції.

Антарктична станція "Академік Вернадський", розташована за 15 тисяч кілометрів від Києва. Це найвіддаленіша виборча дільниця України. Станція "Академік Вернадський" є спецдільницею, вона не входить до Закордонного виборчого округу.

До слова, у столиці Австралії Канберрі об 11 годині за київським часом завершилося голосування на єдиній у цій країні закордонній виборчій дільниці на виборах президента України.



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