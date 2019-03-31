Фотографируют, пытаются украсть и рвут: что известно о нарушениях с бюллетенями на выборах

В Украине продолжается первый тур президентских выборов. По состоянию на 13:00 правоохранители уже зарегистрировали 384 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Среди самых распространенных случаев – фото и попытки выноса бюллетеней из участка. Кстати, с особой активностью делают фотографии собственных бюллетеней члены Радикальной партии. Даже ее лидер и действующий кандидат в президенты сумел выделиться: после голосования он показал развернутый бюллетень журналистам.

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Фотографировал свой бюллетень и Игорь Мосийчук.



Мосийчук сфотографировал свой бюллетень

А также пресс-секретарша радикалов.

Еще один случай со сфотографированным бюллетенем члена "Радикальной партии".

Общественная сеть "Опора" сообщает о многих случаях фотографирования бюллетеней в Киеве. Один из избирателей объяснил свои действия правоохранителям так: "Снимал на память".

А на одном из избирательных участков Одессы женщина не бросила бюллетень в урну, а когда ее остановили члены комиссии – порвала, отметив, что ей не за кого голосовать, передает "Громадское".

Так, женщина прошла в кабинку, спрятала бюллетень в сумку и пошла на выход. Когда ее остановили, она достала бюллетень из сумки и порвала его на глазах у всех. По словам нарушительницы, сделала это потому, что ей не за кого голосовать.



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