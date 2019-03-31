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      Как голосуют кандидаты в президенты Украины и политическая элита страны

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      Выборы 2019 - как голосуют кандидаты в президенты Украины 2019 и политики
      Кандидаты в президенты голосуют на избирательных участках

      В 8 утра по всей Украине открылись избирательные участки. Первым из политического бомонда пришел отдать свой голос на президентских выборах городской голова Киева Виталий Кличко.

      Так, в 8:15 он уже был на избирательном участке. Голосовать мэр Киева пришел без жены и в спортивном костюме, вероятно, сразу после утренней тренировки. На избирательный участок он прибыл на велосипеде.

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      От сегодняшнего дня очень многое зависит. В частности, каким образом будет дальше развиваться страна. От будущего президента зависит внешний курс Украины. Очень важно, чтобы будущий президент ни в коем случае не изменил курс Украины на евроинтеграцию,
      – отметил Кличко.

      Віталій Кличко

      Проголосовать на президентских выборах уже успел мэр Киева Виталий Кличко

      Вместе с тем, Кличко отказался отвечать на вопрос о том, за кого отдал свой голос. Он отметил, что не хочет, чтобы его выбор трактовали как агитацию. Единственное, что отметил Кличко: он выбрал кандидата с проевропейскими взглядами.

      Новость будет дополняться...

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      Президентские выборы-2019: большой избирательный марафон на 24 канале
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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Виталий Кличко Новости политики
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