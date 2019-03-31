Как голосуют кандидаты в президенты Украины и политическая элита страны

В 8 утра по всей Украине открылись избирательные участки. Первым из политического бомонда пришел отдать свой голос на президентских выборах городской голова Киева Виталий Кличко.

Так, в 8:15 он уже был на избирательном участке. Голосовать мэр Киева пришел без жены и в спортивном костюме, вероятно, сразу после утренней тренировки. На избирательный участок он прибыл на велосипеде.

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От сегодняшнего дня очень многое зависит. В частности, каким образом будет дальше развиваться страна. От будущего президента зависит внешний курс Украины. Очень важно, чтобы будущий президент ни в коем случае не изменил курс Украины на евроинтеграцию,

– отметил Кличко.

Проголосовать на президентских выборах уже успел мэр Киева Виталий Кличко

Вместе с тем, Кличко отказался отвечать на вопрос о том, за кого отдал свой голос. Он отметил, что не хочет, чтобы его выбор трактовали как агитацию. Единственное, что отметил Кличко: он выбрал кандидата с проевропейскими взглядами.

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