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      Российские журналисты хотели попасть на избирательный участок в Минске: их не пустили

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      Российских журналистов не пустили на избирательный участок в Минске
      Российских журналистов не пустили на избирательный участок в Минске / Фото из открытых источников

      В столице Беларуси, Минске, члены избирательной комиссии решили не пускать на участок для выборов президента Украины представителей российских СМИ.

      Российские журналисты могли только снимать за забором посольства, передает "Радио Свобода".

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      Корреспонденты российских агентств ТАСС, "РИА-Новости", телеканалов "РЕН-ТВ" и "НТВ" снимали только на улице. Также они опрашивали граждан Украины.

      Избирательный участок свободно могли посещать представители белорусских, украинских и международных СМИ.

      Всего на территории Беларуси зарегистрировано 12 тысяч украинских избирателей, которые должны быть приписаны к двум участкам: в посольстве Украины в Минске и в Генеральном консульстве в Бресте.

      "Обычно в выборах принимают участие около 10% украинских граждан, постоянно проживающих в Беларуси. На этот раз ожидается высокая явка", – сказал посол Украины в Минске Игорь Кизим.

      Сколько украинцев уже отдали свой голос на выборах?
      По состоянию на 15:00 в Украине проголосовали 44,79% избирателей. По данным ЦИК из 134 округов (всего округов – 199) явка избирателей по состоянию на 15:00 составляет 44,79% по Украине.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Журналисты Новости Беларуси Новости России Украина – Россия
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