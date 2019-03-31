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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК ЦВК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК ЦВК

      Російські журналісти хотіли потрапити на виборчу дільницю у Мінську: їх не впустили

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      Російських журналістів не пустили на виборчу дільницю у Мінську
      Російських журналістів не пустили на виборчу дільницю у Мінську / Фото з відкритих джерел

      У столиці Білорусі, Мінську, члени виборчої комісії вирішили не пускати на дільницю для виборів президента України представників російських ЗМІ.

      Російські журналісти могли лише знімати за парканом посольства, передає "Радіо Свобода".

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      Кореспонденти російських агенцій ТАСС, "РИА-Новости", телеканалів "РЕН-ТВ" та "НТВ" знімали лише на вулиці. Також вони опитували громадян України.

      Виборчу дільницю вільно могли відвідувати представники білоруських, українських та міжнародних ЗМІ.

      Загалом на території Білорусі зареєстровано 12 тисяч українських виборців, їх віднесено до двох дільниць: у посольстві України в Мінську та в Генеральному консульстві у Бресті.

      "Зазвичай у виборах беруть участь близько 10% українських громадян, які постійно проживають у Білорусі. Цього разу очікується вища явка", – сказав посол України у Мінську Ігор Кизим.

      Скільки українців вже віддали свій голос на виборах? Станом на 15:00 в Україні проголосували 44,79% виборців. За даними ЦВК з 134 округів (загалом округів – 199) явка виборців станом на 15:00 становить 44,79% по Україні.

       

       

      blog_ava
      Закриття першої дільниці за кордоном: ЦВК повідомила про явку виборців
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      Теги: Президентські вибори 2019 Україна – Росія Новини Росії Новини Білорусі Журналісти Новини України Новини політики
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