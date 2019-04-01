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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      У кого больше шансов стать президентом Украины в 2019 году: версия эксперта

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      Кто станет президентом в Украине 2019 - Зеленский или Порошенко
      До второго тура президентских выборов-2019 вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко / Фото из открытых источников

      Шансы на победу у Зеленского и Порошенко пятьдесят на пятьдесят. Перетекание голосов от других кандидатов нельзя точно спрогнозировать. Для многих это станет сюрпризом.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

      Читайте також: Читайте также: Порошенко не поддержу ни при каких условиях, – Гриценко о втором туре выборов

      В частности, отмечает политолог, стать президентом Украины в 2019 году может и Зеленский, и Порошенко. По его словам, кандидаты в президенты, которые не попали во второй тур, скорее всего, будут заниматься контрагитацией против победителей. Поддерживать кого-то вряд ли они захотят, поскольку впереди парламентские выборы.

      Зеленский и Порошенко будут играть друг против друга, снижая явку на территории оппонента, и использовать тему России как врага. Парадокс в том, что несмотря на прогнозы, что электорат Зеленского не придет голосовать, его явка избирателей выше, чем у Порошенко. Поэтому и на второй тур явка не прогнозируемая,
      – говорит Николай Давидюк.

      По его мнению, к Порошенко больше всего перейдут голоса экс-главы СБУ Игоря Смешко, часть избирателей Анатолия Гриценко и социально-дотационная часть электората Юлии Тимошенко. Те, кто получил социальную помощь накануне выборов. Плюс Порошенко более глубоко будет использовать админрерурс.

      Зеленскому перейдут голоса от Юрия Бойко и тех, кто попадает в антирейтинг Порошенко и придет на выборы.

      Каковы предварительные результаты выборов? ЦИК обработала 56,18% протоколов. Владимир Зеленский – 30,27%. Петр Порошенко – 16,52%. Юлия Тимошенко – 13,08%. Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,52% и 7,11%.

      Согласно результатам Национального экзит-полла лидирует Владимир Зеленский – у него 30,6% голосов украинцев. За ним следует Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов. В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).

      президентські вибори 2019

       

       


      Какой была явка на президентских выборах 31 марта:

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      Президентские выборы-2019: как и за кого голосовали украинцы заграницей
      сегодня
      6822
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Анатолий Гриценко Юрий Бойко
      Источник: 24 канал
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