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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

У Порошенка прокоментували ймовірність перенесення президентських виборів

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Іван Вінник
Іван Вінник / Фото із відкритих джерел

Народний депутат України від фракції "Блоку Петра Порошенка" Іван Вінник відреагував на інформацію щодо можливого перенесення дати чергових виборів Президента України, які заплановані на 31 березня 2019 року.

Вранці 23 серпня нардеп від "Народного фронту" Леонід Ємець заявив, що володіє інформацією про те, що на розгляд Конституційного суду готують внести подання щодо перенесення дати президентських виборів.

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Водночас нардеп від "БПП" Іван Вінник висловив переконання, що дату чергових президентських виборів переносити не будуть.

Я не думаю, що таке подання буде, а якщо воно і буде, я не вірю, що Конституційний суд може його підтримати, оскільки, на мою думку, немає жодних підстав переносити волевиявлення громадян,
– пояснив свою позицію Вінник, відповідаючи на питання журналістів в кулуарах Верховної Ради.

Нагадаємо, що відповідно до Конституції чергові вибори президента України мають відбутися в останню неділю березня (31 березня) 2019 року.

Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Блок Петра Порошенка Верховна Рада Іван Вінник
Джерело: 24 Канал
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