Президентські вибори можуть перенести

У Конституційний суд внесено подання про перенесення дати виборів Президента України.

Про це 23 серпня у своєму Facebook повідомив народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець.

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"За моєю інформацією готується подання до Конституційного Суду з метою перенесення дати виборів Президента України", – написав він.

Чергові вибори Президента України заплановані на 31 березня 2019 року. Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про перенесення президентських виборів на червень через те, що повноваження голови держави дійсні впродовж п’яти років від дня присяги, яку Порошенко склав 7 червня.