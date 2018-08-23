Президентські вибори можуть перенести
У Конституційний суд внесено подання про перенесення дати виборів Президента України.
Про це 23 серпня у своєму Facebook повідомив народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець.
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"За моєю інформацією готується подання до Конституційного Суду з метою перенесення дати виборів Президента України", – написав він.
Чергові вибори Президента України заплановані на 31 березня 2019 року. Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про перенесення президентських виборів на червень через те, що повноваження голови держави дійсні впродовж п’яти років від дня присяги, яку Порошенко склав 7 червня.
Джерело: 24 Канал
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