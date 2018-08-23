Президентские выборы могут перенести

В Конституционный суд внесено представление о переносе даты выборов Президента Украины.

Об этом 23 августа во своем Facebook сообщил народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец.

Читайте также: Порошенко ищет пути переноса выборов президента Украины?

"По моей информации готовится представление в Конституционный Суд с целью переноса даты выборов Президента Украины", – написал он.

Очередные выборы Президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Ранее в СМИ появилась информация о переносе президентских выборов на июнь из-за того, что полномочия главы государства действительны в течение пяти лет со дня присяги, которую Порошенко составил 7 июня.