Порошенко извинился перед украинцами за невыполнение обещания

Президент Украины Петр Порошенко извинился за то, что в 2014 году ошибся, заявив о скором завершении АТО на Донбассе.

Об этом заявил Президент во время торжеств ко Дню флага.

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"Более четырех лет назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны. Неважна и образность заявления. Люди восприняли ее как возможность завершить войну очень и очень быстро", – сказал он.

Порошенко извинился за то, что породил завышенные ожидания.

Искренне извиняюсь, что подал надежду, которая не сбылась. Жаль, что дал обещание, которое не оправдалось. Прошу за это прощения. Это для меня серьезный урок осторожного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям, честного и откровенного,

– добавил Президент.