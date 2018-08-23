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Порошенко вибачився перед українцями за невиконання обіцянки

355 Читать новость на русском
Порошенко вибачився за АТО
Порошенко вибачився за АТО / rbc.ua

Президент Україна Петро Порошенко вибачився за те, що у 2014 році помилився, заявиши про швидке завершення АТО на Донбасі.

Про це заявив Президент під час урочистостей до Дня прапора. 

Читайте таккож: Порошенко шукає шляхи перенесення виборів президента України?

"Понад чотири року тому я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці. Тепер вже не так важливо, в якому контексті ті слова були сказані. Не важлива і образність заяви. Люди сприйняли її як можливість завершити війну дуже і дуже швидко", – сказав він.

Порошенко вибачився за те, що породив завищені очікування.

Щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку, яка не справдилась. Прошу за це вибачення. Це для мене серйозний урок обережного і відповідального ставлення до своїх слів і обіцянок, чесного і відвертого,
– додав Президент. 

Теги: Петро Порошенко Новини України Новини політики АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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