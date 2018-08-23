Порошенко вибачився перед українцями за невиконання обіцянки

Президент Україна Петро Порошенко вибачився за те, що у 2014 році помилився, заявиши про швидке завершення АТО на Донбасі.

Про це заявив Президент під час урочистостей до Дня прапора.

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"Понад чотири року тому я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці. Тепер вже не так важливо, в якому контексті ті слова були сказані. Не важлива і образність заяви. Люди сприйняли її як можливість завершити війну дуже і дуже швидко", – сказав він.

Порошенко вибачився за те, що породив завищені очікування.

Щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку, яка не справдилась. Прошу за це вибачення. Це для мене серйозний урок обережного і відповідального ставлення до своїх слів і обіцянок, чесного і відвертого,

– додав Президент.