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Завершается восьмая сессия ВР: что успели сделать депутаты

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13 июля завершается восьмая сессия Верховной Рады. В общем, можно считать, что депутаты поработали плодотворно, так как они успели сделать немало, но все же не все.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

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Что успели принять депутаты?

1. Одним из главных законопроектов этой сессии было, конечно, принятие в целом закона об Антикоррупционном суде. Но все-таки, остались некоторые недостатки относительно этого суда, а именно – народные депутаты долго дискутировали касаемо Общественного совета международных экспертов.

Так как он, вроде бы, с одной стороны, должен подавать право вето, а с другой – не имел на это права. Но решение нашли – судей будет избирать Высшая квалификационная комиссия судей и Общественный совет международных экспертов. Если хотя бы у троих экспертов будут сомнения относительно подходящего кандидата, то тогда будут решать совместно, подходит этот человек или нет.

2. Также успели принять законопроект о нацбезопасности, который был составлен на основе стандартов НАТО. Этот закон предоставит больше полномочий президенту Украины.

3. В этой сессии приняли пакет законопроектов "Чужих детей не бывает". Отныне повышается ответственность за неуплату алиментов детям, которые находятся в разведенных семьях. А также теперь дети могут выезжать на месяц за границу без нотариально заверенного согласия одного из родителей.

4. Также во время этой сессии назначили нового главу Нацбанка Украины Якова Смолия и новоую омбудсвумен Людмилу Денисову. Тем не менее, также назначили третьего аудитора НАБУ – Павла Жебривского, но здесь остались определенные предостережения, что этот человек "близкий" к Президенту Украины.

Что не успели сделать депутаты?

1. Не успели депутаты принять избирательную реформу, которую так требовали украинцы. Активисты даже приходили под стены парламента с требованиями изменить старый закон Януковича, где прописана так называемая мажоритарная система. В новом варианте избирательного кодекса предлагается сделать открытые списки с региональными округами, где люди смогут видеть, кто есть в списках этой партии и голосовать за каждого кандидата отдельно, а не за партию в целом.

2. Также не успели обновить состав Центральной избирательной комиссии. Всю сессию об этом говорили, но обновить так и не смогли, потому что БПП и фракция "Народный фронт" не смогли договориться, потому что Президент Украины внес представление на 14 кандидатов, которые должны занять 13 вакантных мест.

3. Не успели снять с депутатов неприкосновенность, хотя Конституционный суд подал свои выводы, где отмечается, что это не противоречит Конституции и не нарушает права украинцев. Тем не менее это перенесли на следующую сессию, которая начнется в сентябре 2018 года.

Теги: Новости Украины Новости политики
Источник: 24 канал
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