Завершується восьма сесія ВР: що встигли зробити депутати

13 липня завершується восьма сесія Верховної Ради. Загалом, можна вважати, що депутати плідно попрацювали, адже вони встигли зробити чимало, але все ж не все.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

Читайте також: Працюють і вдень, і вночі: як народні депутати оцінюють свою роботу під куполом Верховної Ради

Що встигли прийняти депутати?

1. Одним із найголовніших законопроектів цієї сесії було, звичайно, ухвалення в цілому закону про Антикорупційний суд. Але все-таки, залишилися деякі недоліки щодо цього суду, а саме – народні депутати довго дискутували щодо Громадської ради міжнародних експертів.

Адже вона, начебто, з одного боку, мала подавати право вето, а з іншого, не мала на це права. Та рішення знайшли – суддів буде обирати Вища кваліфікаційна комісія суддів та Громадська рада міжнародних експертів. Якщо хоча б у трьох експертів будуть сумніви щодо відповідного кандидата, то тоді вирішуватимуть спільно, чи підходить ця людина, чи ні.

2. Також встигли ухвалити законопроект про нацбезпеку, який був складений на основі стандартів НАТО. Цей закон надаватиме більше повноважень президенту України.

3. В цій сесії ухвалили пакет законопроектів "Чужих дітей не буває". Відтепер підвищується відповідальність за несплату аліментів дітям, які знаходяться в розлучених сім’ях. А також тепер діти можуть виїжджати на місяць за кордон без нотаріально завіреної згоди одного з батьків.

4. Також цієї сесії призначили нового голову Нацбанку України Якова Смалія та нового омбудсвумен Людмилу Денісову. Тим не менше, також призначили третього аудитора НАБУ – Павла Жебрівського, але тут залишилися певні застереження, що ця людина "близька" до Президента України.

Що не встигли зробити депутати?

1. Не встигли депутати ухвалити виборчу реформу, яку так вимагали українці. Активісти навіть приходили під стіни парламенту з вимогами змінити старий закон Януковича, де прописана так звана мажоритарна система. У новому варіанті виробчого кодексу пропонується зробити відкриті списки з регіональними округами, де люди зможуть бачити, хто є в списках цієї партії та голосувати за кожного кандидата окремо, а не за партію в ціілому.

2. Також не встигли оновити склад Центральної виборчої комісії. Всю сесію про це говорили, але оновити так і не змогли, тому що БПП і фракція "Народний фронт" не змогли домовитися, адже Президент України вніс подання на 14 кандидатів, які б мали посісти 13 вакантних місць.

3. Не встигли зняти з депутатів недоторканість, хоча Конституційний суд подав свої висновки де зазначається, що це не суперечить Конституції України і не порушує права українців. Тим не менше це перенесли на наступну сесію, яка розпочнеться у вересні 2018 року.