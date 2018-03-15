Рада призначила омбудсменом нардепа Денісову

Верховна Рада проголосувала за призначення уповноваженим з прав людини народного депутата з фракції "Народний фронт" Людмилу Денісову.

За таке рішення проголосували 280 народних депутатів.

Раніше процедура призначення омбудсмена передбачала голосування бюлетенями. Однак, нардепи внесли зміни до законодавства, які передбачають відкрите голосування в залі.

За годину до голосування народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Алексєєв, який також претендував на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини, зняв свою кандидатуру.

Нагадаємо, 13 березня під Радою активісти провели мітинг, вимагаючи змінити претендентів на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Зокрема, протестувальникам не сподобалась кандидатура Денісової, бо вона не має досвіду правозахисної діяльності, і висунута непрозоро.

Хто така Людмила Денісова? Вона була міністром соціальної політики в уряді Арсенія Яценюка (27 лютого - 2 грудня 2014). Зараз вона є членом партії Народний фронт. Очолює Постійну делегацію України в Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва.