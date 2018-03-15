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Рада назначила омбудсменом нардепа Денисову

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Рада назначила омбудсменом нардепа Денисову
Рада назначила омбудсменом нардепа Денисову / Фото из открытых источников

Верховная Рада проголосовала за назначение уполномоченным по правам человека народного депутата из фракции "Народный фронт" Людмилу Денисову.

За такое решение проголосовали 280 народных депутатов.

Ранее процедура назначения омбудсмена предусматривала голосование бюллетенями. Однако, нардепы внесли изменения в законодательство, которые предусматривают открытое голосование в зале.

За час до голосования народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев, который тоже претендовал на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека, снял свою кандидатуру.

Напомним, 13 марта под Радой активисты провели митинг, требуя поменять претендентов на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека. В частности, протестующим не понравилась кандидатура Денисовой, потому что она не имеет опыта правозащитной деятельности и выдвинута непрозрачно.

Кто такая Людмила Денисова? Она была министром социальной политики в правительстве Арсения Яценюка (27 февраля – 2 декабря 2014). Сейчас она является членом партии "Народный фронт". Возглавляет Постоянную делегацию Украины в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Выборы омбудсмена
Источник: 24 Канал
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