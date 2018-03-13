Митинг под Верховной Радой: активисты требуют новых кандидатов на должность омбудсмена

Вынести елки из дома и троих нардепов из списка кандидатов на должность омбудсмена. Такую символическую акцию провели сегодня под парламентом активисты. Они недовольны претендентами на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Речь идет о Людмиле Денисовой от "Народного фронта", Сергее Алексееве от БПП и Андрее Мамалыге из "Радикальной партии". Говорят, они не имеют опыта правозащитной деятельности и выдвинуты непрозрачно.

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А именно среди них Верховная Рада должна выбрать одного на должность омбудсмена уже в этот четверг. Так, активисты призывают снять эти кандидатуры и начать новый открытый конкурс с участием правозащитных организаций.



Митинг под Радой за новых кандидатов на должность омбудсмена

Организаторы митинга — Центр гражданских свобод, Украинский хельсинкский союз по правам человека, Центр информации о правах человека, Крымская правозащитная группа Freedom House в Украине.

Добавим, что в прошлом году в апреле истек пятилетний срок предыдущего омбудсмена Валерии Лутковской. Новых кандидатов на эту должность предложили, однако их и с общественностью не обсудили, и в определенный срок не проголосовали.