21:20
13 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
0°C
3°C 0°C
  • среда
    3°C 0°C
  • четверг
    4°C -4°C
  • пятница
    2°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТИЛЛЕРСОН ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Уголовные принципы России. Вездесущий Путин
Вєсті Кремля
22:29, 12 марта
Вести.UA. Ракетные развлечения Порошенко. Украинская покорительница Европы
Вєсті.UA
20:50, 12 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТИЛЛЕРСОН ВЛАДИМИР РУБАН

Митинг под Верховной Радой: активисты требуют новых кандидатов на должность омбудсмена

118 Читати новину українською
Митинг под Радой
Митинг под Радой / hromadskeradio.org

Вынести елки из дома и троих нардепов из списка кандидатов на должность омбудсмена. Такую символическую акцию провели сегодня под парламентом активисты. Они недовольны претендентами на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Речь идет о Людмиле Денисовой от "Народного фронта", Сергее Алексееве от БПП и Андрее Мамалыге из "Радикальной партии". Говорят, они не имеют опыта правозащитной деятельности и выдвинуты непрозрачно.

Читайте также: Депутаты провалили голосование за изменения в законопроект о Государственном бюро расследований

А именно среди них Верховная Рада должна выбрать одного на должность омбудсмена уже в этот четверг. Так, активисты призывают снять эти кандидатуры и начать новый открытый конкурс с участием правозащитных организаций.

Мітинг під Радою за нового омбудсмена
Митинг под Радой за новых кандидатов на должность омбудсмена

Организаторы митинга — Центр гражданских свобод, Украинский хельсинкский союз по правам человека, Центр информации о правах человека, Крымская правозащитная группа Freedom House в Украине.

Добавим, что в прошлом году в апреле истек пятилетний срок предыдущего омбудсмена Валерии Лутковской. Новых кандидатов на эту должность предложили, однако их и с общественностью не обсудили, и в определенный срок не проголосовали.

Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада протесты Выборы омбудсмена Валерия Лутковская
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Наличный курс валют 13 марта: доллар и евро еще больше упали
сегодня, 20:24 Наличный курс валют 13 марта: доллар и евро еще больше упали
259
Рома – Шахтер: анонс матча 1/8 Лиги чемпионов
сегодня, 17:02 Рома – Шахтер: анонс матча 1/8 Лиги чемпионов
Ігор Саджениця 1019
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук