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Депутаты провалили голосование за изменения в законопроект о Государственном бюро расследований

12:53, сегодня 169 Читати новину українською

Во вторник, 13 марта, парламентарии взялись менять закон о Государственном бюро расследований, мол, правительственный законопроект не совершенен и тормозит создание бюро.

Государственный орган уже должен был забрать функцию следствияу Генпрокуратуры, однако пока лишь избрано высшее руководство ГБР. А действующая конкурсная комиссия, которая должна отобрать работников для бюро, не способна быстро набрать еще полторы тысячи работников ведомства, передает корреспондент 24 Канала в прямом эфире.

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Поэтому депутаты взялись это исправлять. На повестке дня стоял технический законопроект нардепа Дмитрия Паламарчука, а также альтернативные – два правительственных и один депутатский.

Мустафа Найем, который является одним из соавторов депутатского законопроекта, утверждает, что их версия лучше, потому что исправляет больше проблем. Например, дает прослушку для ведомства, дает возможность привлечь работников к дисциплинарной ответственности. Также в конкурсе будет задействована общественность, чего нет в правительственном проекте.

Законопроект, который мы предложили, полностью охватывает все изменения, которые есть в правительственном законопроекте. Но он более расширен. Более того, наш законопроект публично поддержал председатель ГБР, – подчеркнул депутат.

Однако депутаты не приняли ни один из законопроектов даже в первом чтении. Меньше всего голосов инициатива получила от "Блока Петра Порошенко". Сейчас проект на доработку направили в комитет.

Что такое Государственное бюро расследований? Это правоохранительный орган Украины, который будет расследовать уголовные производства, где фигурируют правоохранители, судьи и высокие чиновники (от министров до начальников главных управлений). ГБР окончательно возьмет на себя от прокуратуры функцию досудебного следствия. Ожидается, что ГБР полноценно заработает в сентябре 2018 года.

Теги: Новости политики Новости Украины Законопроект Верховная Рада Государственное бюро расследований
Источник: 24 Канал
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