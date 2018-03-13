Депутати провалили голосування за зміни до законопроекту про Державне бюро розслідувань

У вівторок, 13 березня, парламентарі взялися змінювати закон про Державне бюро розслідувань, мовляв урядовий законопроект не досконалий і гальмує створення Бюро.

Державний орган вже мав забрати функцію слідства у Генпрокуратури, однак поки лише обрано вище керівництво ДБР. А діюча конкурсна комісія, яка має відібрати працівників для Бюро, не здатна швидко набрати ще півтори тисячі працівників відомства, передає кореспондентка 24 Каналу у прямому ефірі.

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Отож депутати взялися це виправляти. На порядку денному стояв законопроект технічний нардепа Дмитра Паламарчука, а також два альтернативних – два урядових та один депутатський.

Мустафа Найєм, який є одним із співавторів депутатського законопроекту, переконує, що їхня версія краще, бо виправляє більше проблем. Наприклад, дає прослушку для відомства, дає можливість притягнути працівників до дисциплінарної відповідальності. Також у конкурсі буде задіяна громадськість, чого немає в урядовому проекті.

Законопроект, який ми запропонували, повністю охоплює всі зміни, що є в урядовому законопроекті. Але він більш розширений. Більше того, наш законопроект публічно підтримав голова ДБР, – наголосив депутат.

Однак, депутати не ухвалили жоден із законопроектів навіть у першому читанні. Найменше голосів ініціатива отримала від "Блоку Петра Порошенка". Наразі проект на доопрацювання скерували у комітет.

Що таке Державне бюро розслідувань? Це правоохоронний орган України, який розслідуватиме кримінальні провадження, де фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників головних управлінь). ДБР остаточно перебере на себе від прокуратури функцію досудового слідства. Очікується, що ДБР повноцінно запрацює у вересні 2018 року.