Мітинг під Верховною Радою: активісти вимагають нових кандидатів на посаду омбудсмена

Винести ялинки з хати і трьох нардепів зі списку кандидатів на посаду омбудсмена. Таку символічну акцію провели сьогодні під парламентом активісти. Вони незадоволені претендентами на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Мова йде про – Людмилу Денисову від "Народного фронту", Сергія Алексєєва від БПП та Андрія Мамалигу з "Радикальної партії". Кажуть, вони не мають досвіду правозахисної діяльності, і висунуті непрозоро.

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А саме з-поміж них Верховна Рада і має обрати одного на посаду омбудсмена вже цього четверга. Тож, активісти закликають зняти ці кандидатури і почати новий відкритий конкурс за участі правозахисних організацій.



Мітинг під Радою за нових кандидатів на посаду омбудсмена

Організатори мітингу — Центр громадянських свобод, Українська гельсінська спілка з прав людини, Центр інформації про права людини, Кримська правозахисна група та Freedom House в Україн.

Додамо, що торік у квітні сплив п’ятирічний термін попереднього омбудсмена, Валерії Лутковської. Нових кандидатів на цю посаду запропонували, однак їх і з громадськістю не обговорили, і у визначений термін не проголосували.